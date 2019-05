B.Kollár: Eurofondy sa na Slovensku rozkrádajú

Debata bola zameraná aj na súčasnú politickú situáciu v Rakúsku v súvislosti s vyhlásením predčasných volieb a odstúpením vicekancelára Heinza-Christiana Stracheho (FPÖ).

Bratislava 19. mája (TASR) – Poslanec NR SR a predseda opozičného hnutia Sme rodina Boris Kollár vyhlásil, že sa musí prijať zákon o hmotnej a trestnoprávnej zodpovednosti pri hospodárení s európskymi alebo štátnymi peniazmi. Tvrdí, že sa eurofondy na Slovensku rozkrádajú. Podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Richard Raši (Smer-SD) reaguje, že "keď chýbajú argumenty, tak sa povie, že sa kradne." Politici to povedali v nedeľnej diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12.



Kollár sa pozastavoval aj nad hodnotiteľmi projektov eurofondov, keď tvrdil, že "lekár hodnotí metalurgiu a fyzik hodnotí medicínu." Pokračoval v obvineniach voči koaličnej SNS, keď sa po kontrole ministerstva pôdohospodárstva podľa jeho slov "zhrozil aj generálny prokurátor."



"Už keď chýbajú argumenty, tak sa povie, že sa kradne," reagoval Raši. Pokračoval, že ak sa niečo kradne, tak predpokladá, že Kollár podal trestné oznámenia. Uznal, že na rezorte školstva bol s eurofondami problém. Podľa neho úrad pre investície a informatizáciu prijal v spolupráci s Európskou komisiou opatrenia na boj proti zneužívaniu eurofondov a tiež, aby bolo hodnotiteľov projektov viac, a aby boli "odborne nespochybniteľní."



Debata bola zameraná aj na súčasnú politickú situáciu v Rakúsku v súvislosti s vyhlásením predčasných volieb a odstúpením vicekancelára Heinza-Christiana Stracheho (FPÖ). Ten odstúpil po zverejnení nahrávky, kde mal sľubovať údajným zástupcom ruskej oligarchie verejné obstarávania za podporu v kampani. "Ja si osobne myslím, že je veľmi správne, ako sa rozhodol pán Strache," povedal Kollár v reakcii na jeho demisiu. "Pre zlyhanie jednotlivca nenálepkujme celú stranu, prípadne celé hnutie," spresnil Kollár ohľadom výhrad, či mu nevadí, že majú Stracheho v európskej frakcii. Dodal, že plánuje so stranou Stracheho naďalej spolupracovať a jeho škandál prirovnal k dopravnej nehode.



Na otázku, či nejde len o predvolebnú kampaň do eurovolieb, reagoval Raši, že túto udalosť netreba zľahčovať. "Treba sa zamyslieť nad obsahom nahrávky a myslieť na to, čo sa môže stať, keď sa strany, ktoré majú takéto tendencie a ambície, dostanú k moci v Európe."