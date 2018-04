Blahodatný oheň privezú veriacim z Božieho hrobu v Jeruzaleme

Pre pravoslávnych veriacich na Slovensku zabezpečuje prinesenie ohňa z Jeruzalema skupina dobrovoľníkov, ktorí poň cestujú na letisko do rumunského mesta Satu Mare.

Bratislava 7. apríla (TASR) – Blahodatný oheň, symbolický pred pravoslávnou Veľkou nocou, prinesú dobrovoľníci na Slovensko z Chrámu Vzkriesenia v Jeruzaleme. Oheň pravoslávnemu patriarchovi schádza z neba už niekoľko storočí v sobotu pred slávením Veľkej noci. TASR o tom informoval tajomník tlačového odboru Úradu Metropolitnej rady Pravoslávnej cirkvi na Slovensku Peter Soroka.



"Podľa historických údajov sa počiatky schádzania ohňa datujú do roku 162, keď sa počas bohoslužieb v Jeruzaleme minul v chrámových lampách olej a tie sa napriek tomu samé zapálili," priblížil Soroka. Podľa jeho ďalších slov je zaujímavosťou, že oheň prvé minúty po zídení vôbec nepáli. "Ľudia si ho prikladajú k tvári alebo naň kladú ruky a vôbec sa nepopália," priblížil.



Jednotlivé miestne pravoslávne cirkvi posielajú špeciálne lietadlá po oheň do Jeruzalema, ktorý schádza okolo 13.00 h, a potom si ho v rámci štátu rozvážajú na všetky strany. Týmto ohňom sa v chrámoch zapaľujú sviečky a lampy počas veľkonočných sviatkov. "Pre pravoslávnych veriacich na Slovensku zabezpečuje prinesenie ohňa z Jeruzalema skupina dobrovoľníkov, ktorí poň cestujú na letisko do rumunského mesta Satu Mare," povedal Soroka. Odtiaľ ho distribuujú do rôznych kútov nielen východného Slovenska, kde žije väčšina pravoslávnych veriacich na Slovensku, ale aj do Bratislavy, Komárna, Trnavy a ďalších miest západného aj stredného Slovenska.



Každý rok sa ráta aj s možnosťou, že svätý oheň z neba nezíde. "Existujú proroctvá, že v roku, keď oheň nezíde, sa má narodiť Antikrist a koniec sveta bude blízko," uzavrel Soroka.