Blanár: Vyšetrovanie vraždy J. Kuciaka vylúčilo zodpovednosť Smeru-SD

Na archívnej snímke opozičný poslanec NR SR Ľubomír Galko (SaS). Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 7. októbra (TASR) – Vyšetrovanie vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho partnerky vylúčilo, že by za ňu niesla zodpovednosť strana Smer-SD a jej predseda Robert Fico prostredníctvom prepojenia medzi úradom vlády a mafiou. V diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12 to vyhlásil podpredseda Smeru-SD a poslanec NR SR Juraj Blanár, ktorý odmietol znevažovanie práce polície a vyzval, aby jej občania dôverovali.povedal Blanár na margo tvrdení o zodpovednosti jeho strany za kauzu vraždy novinára. Odvolal sa pritom na tlačovú konferenciu generálneho prokurátora.skonštatoval s tým, že je logické, že Smer-SD zaujal takéto stanovisko. Blanár vyjadril úctu vyšetrovateľom a kriminalistom, prokurátorom aj zahraničným expertom, ktorí dokázali za sedem mesiacov dostať do väzby štyroch potenciálnych páchateľov.Opozičný poslanec Ľubomír Galko (SaS) pokladá za legitímnu otázku, odkiaľ vedel Fico o vylúčení nejakej verzie. "myslí si Galko s tým, že druhou možnosťou je Ficova snaha odpútať pozornosť od strany Smer-SD.vyhlásil. Galko vyjadril ľútosť nad tým, že boli zmarené dva ľudské životy a že bol zavraždený novinár len preto, že odkrýval organizovaný zločin prepojený na stranu Smer.Podľa Blanára bola vražda "brutálne zneužitá" proti súčasnej vláde, jej predsedovi a proti strane Smer-SD.odkázal Galkovi. Podľa Blanára dostali ľudí pri protestoch do ulíc aj nepodložené tvrdenia o prepojení vlády s mafiou.Galko vyjadril presvedčenie, že Fico patrí k organizovanému zločinu, o čom podľa neho svedčí, že pri vzniku strany zohnal peniazeod oligarchov. Pripomenul, že Kuciak písal o talianskej mafii na úrade vlády, rozkrádaní eurofondov a agrodotácií.tvrdí poslanec SaS.Blanár oponoval poukázaním na prepojenie predsedu SaS Richarda Sulíka s Kočnerom.. Blanár vyzval na dôveru k poctivej práci polície, ktorá je podľa neho spochybňovaná. Podľa Galka sa dôvera k polícii zvýši, ak ľudia uvidia, že sa každý zločin vyšetruje razantne, bez ohľadu na to, kto je v ňom "namočený".