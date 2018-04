KRÁTI SA JEJ TO: Varholíková by sa mohla v auguste dostať z väzenia

Maďarský denník Blikk pripomína, že odsúdená musí požiadať o podmienečné prepustenie tri mesiace vopred. Vyšetrovací sudca potom preverí správy o tom, ako sa Slovenka počas väzby správala.

Budapešť 16. apríla (TASR) - Slovenská milionárka Eva Varholíková (41), ktorá si odpykáva trest za spôsobenie dopravnej nehody pod vplyvom alkoholu s následkom úmrtia štyroch ľudí, by sa po šiestich rokoch väzenia mohla v lete dostať podmienečne na slobodu, uviedol v pondelok maďarský denník Blikk.



Periodikum pripomína, že odsúdená musí požiadať o podmienečné prepustenie tri mesiace vopred. Vyšetrovací sudca potom preverí správy o tom, ako sa Slovenka počas väzby správala.



Varholíkovej príbuzní Blikku potvrdili, že ju ani v najťažších časoch neopustili a pravidelne ju navštevovali. Vyjadrili nádej, že žiadosť o podmienečné prepustenie na slobodu bude posúdená kladne.



Odvolací súd pre okolie Budapešti odsúdil 11. septembra 2014 občianku SR Evu Varholíkovú na deväť rokov väzenia za dopravnú nehodu so štyrmi obeťami, ktorú v roku 2012 spôsobila na maďarskej diaľnici M3.



Trestný senát sprísnil rozsudok prvostupňového súdu, podľa ktorého si mala Slovenka odpykať šesť rokov. Súd uznal Košičanku za vinnú z trestného činu jazdy pod vplyvom alkoholu a okrem sprísnenia sadzby odňatia slobody jej sprísnil aj zákaz riadenia motorových vozidiel z pôvodných piatich rokov na osem.



Varholíkovú môžu podľa spresnenia odvolacieho súdu podmienečne prepustiť z väzenia najskôr po uplynutí dvoch tretín výkonu trestu. Do výkonu trestu súd nariadil zarátať aj obdobie od 23. novembra 2013 do 2. decembra 2013, keď bola Slovenka v domácej väzbe, a od 3. decembra 2013 do dnešného dňa po vrátení do vyšetrovacej väzby.



Varholíková, jazdiaca pod vplyvom alkoholu, narazila 21. augusta 2012 na maďarskej diaľnici M3 vo vysokej rýchlosti do vozidla značky Fiat Punto. Na mieste v ňom zahynuli traja ľudia. Ďalšia žena v horiacom aute utrpela ťažké poranenia, ktorým po prevoze do nemocnice podľahla.



spravodajca TASR Ladislav Vallach