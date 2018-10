Bojové vozidlá Vydra budú jazdiť na fínskych podvozkoch

Na základe výsledkov mali vybrať ako najvhodnejšie poľské vozidlo Rosomak. Keďže však podľa ministerstva nedošlo k vzájomnej dohode s poľskou stranou, pristúpili k uzavretiu dohody s Fínskom

Bratislava 23. októbra (TASR) - Pri výbere podvozku bojových obrnených vozidiel 8x8 Vydra sa uvažovalo aj o spolupráci s Poľskom. Keďže sa nepodarilo nájsť obojstranné uspokojenie cieľov a rovnováhu záujmov s poľskou stranou, vozidlá 8x8 sú výsledkom slovensko-fínskeho vývoja a budú jazdiť na fínskych podvozkoch spoločnosti Patria. Informácie vyplývajú z materiálu, ktorý Ministerstvo obrany (MO) SR predložilo v utorok do medzirezortného pripomienkového konania.



V prípravnej fáze projektu podľa rezortu obrany porovnávali vlastnosti už vyrábaných a používaných bojových obrnených vozidiel v konfigurácii 8x8. Výberom vzhľadom na ich požadované vlastnosti prešli vozidlá Piranha IV, Pandur II, Patria, Rosomak, Boxer, Lazar 2, BTR 80A. Na základe výsledkov mali vybrať ako najvhodnejšie poľské vozidlo Rosomak, licenčne vyrábané fínske vozidlo Patria. Keďže však podľa ministerstva nedošlo k vzájomnej dohode s poľskou stranou, pristúpili k uzavretiu dohody s Fínskom. Výsledkom má byť uzavretie Memoranda o porozumení, z ktorého vyplýva aj Technická dohoda s Ministerstvom obrany Fínskej republiky.



Základné vozidlo Vydra tak podľa rezortu obrany pozostáva z podvozku bojových obrnených vozidiel 8x8 fínskej spoločnosti Patria, do ktorého bola integrovaná veža Turra-30 slovenskej spoločnosti EVPÚ (Elektrotechnický výskumný a projektový ústav).



Keďže ide o výsledok spolupráce s Fínskom, prototyp prešiel podľa rezortu obrany vo februári aj skúškami Fínskych ozbrojených síl. Ich cieľom malo byť overenie vlastností vyvíjaného prototypu z pohľadu požiadaviek fínskej armády. Zameriavať sa mali predovšetkým na vlastnosti diaľkovo ovládaného vežového kompletu Turra-30 a jeho integráciu do podvozka 8x8. Zároveň mala byť vo Fínsku overená tiež odolnosť vozidla v extrémnych zimných podmienkach.



Na základe výsledkov testov mala podľa rezortu obrany fínska strana zhodnotiť silné a slabé stránky vozidla. Silnými má byť využiteľnosť veže pri jej integrácii do rôznych platforiem, úspora hmotnosti v prospech zvýšenia užitočnej hmotnosti podvozku či integrácia pasívnych prostriedkov pozorovania. Oceniť mala tiež presnosť streľby hlavnej zbrane, teda 30 mm automatického kanóna a spriahnutého 7,62 mm guľometu. "Slabé stránky v oblasti ergonómie a softvérového vybavenia boli prevzaté dodávateľom ako podnet pre zlepšenie vlastností vyvíjaného vozidla," doplnil rezort v predkladanom materiáli.



Ministerstvo uviedlo, že do vytvoreného Základného vozidla boli integrované systémy a vybavenie podľa požiadavky Ozbrojených síl (OS) SR v podobe Doplnkovej výbavy. Prototyp je podľa rezortu rozdelený na Základné vozidlo a integrovanú Doplnkovú výbavu podľa OS SR. Konštrukčné riešenia vozidla by tak mali umožniť vykonať prípadné zmeny v závislosti na úrovni prevzatia výroby dodávateľom či dostupnosti jednotlivých komponentov a systémov na trhu. Rezort tiež uviedol, že využitie vozidiel pre ďalší vývoj má v budúcnosti umožniť posúdenie produktov domáceho slovenského obranného priemyslu pre účely zvýšenia podielu na výrobe a umožňuje vývoj ďalších verzií v prípade požiadavky OS SR alebo obchodného úspechu zbraňového systému na trhu.



Ministerstvo obrany plánuje nakúpiť do 81 obrnených vojenských vozidiel 8x8 Vydra. Cena nákupu by nemala presiahnuť 417 miliónov eur. Výroba vozidiel sa má vo veľkej miere realizovať na Slovensku, pričom by sa do nej mohlo zapojiť 16 slovenských firiem.