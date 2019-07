BOMBER má na krku ďalšie obvinenie NAKA, mal si kúpiť ruský granát

Na snímke polícia privádza do budovy Špecializovaného trestného súdu v Banskej Bystrici 5. októbra 2018 Petra P., jedného z mužov, ktorých v stredu (3.10.) zadržali vo Veľkom Krtíši a obvinili z úkladnej vraždy žiarskeho poslanca Mareka Rakovského.

Peter P. bol v roku 2018 obvinený z vraždy mestského poslanca Marka Rakovského. Ten zomrel po výbuchu nástražného výbušného systému vo svojom aute v roku 2013.

Bratislava 24. júla (TASR) – Národná protizločinecká jednotka NAKA obvinila 33-ročného Petra P. z nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami. "Bomber", ktorý mal v roku 2013 zavraždiť mestského poslanca Marka Rakovského, bol obvinený zo zosnovania ďalšieho výbuchu. Informuje o tom polícia na sociálnej sieti.



Podľa NAKA si mal v roku 2014 zadovážiť ruský granát. "Dňa 5. februára toho roka prišiel v nočných hodinách do Detvy a aktivovaný granát hodil do dvora súkromnej firmy, čím poškodil fasádu budovy, okno, dvere a auto," uvádza polícia s tým, že motív jeho konania je predmetom vyšetrovania.



Za klamstvo zároveň označuje jeho tvrdenia v článku z roku 2018, podľa ktorých sa na danom zločine mala podieľať NAKA. "Priebeh vyšetrovania takéto obvinenie absolútne vylučuje," zdôrazňuje polícia.



