Boris Kollár sa zúčastnil na zhromaždení krajne pravicových strán

Miláno 18. mája (TASR) - Tisícky ľudí sa zhromaždili v sobotu na námestí pred milánskym dómom, aby oslávili vytvorenie aliancie európskych nacionalistických strán, ktorú inicioval taliansky vicepremiér a minister vnútra Matteo Salvini, informovala agentúra DPA. Na zhromaždení sa zúčastnil aj predseda slovenského hnutia Sme rodina Boris Kollár.



"Som rád, že tu dnes môžem byť s vami," povedal Kollár vo videu zverejnenom na sociálnej sieti Facebook. Salvini je podľa jeho slov najpopulárnejší svetový politik na Slovensku.



"Slovákom sa páči preto, lebo dokázal vyriešiť problém s migrantmi," povedal Kollár. "On chráni tradície a pomáha tým, ktorí to najviac potrebujú," pokračoval.



Kollár zhromaždených ľudí vyzval, aby zjednotili svoje sily. Líder hnutia Sme rodina sa kriticky vyjadril na adresu tradičných politikov na Slovensku, v Taliansku a v Európskej únii.



Salvini, ktorý je lídrom protiimigračnej strany Liga Severu, by chcel dosiahnuť zomknutie krajne pravicových strán v rámci svojej pravicovej Aliancie pre ľudí a národy.



Do Milána prišla aj líderka francúzskej krajne pravicovej populistickej strany Národné združenie (RN) Marine Le Penová a spolupredseda pravicovej strany Alternatíva pre Nemecko (AfD) Jörg Meuthen.