Boroš: Návrh nového zákona o rybárstve je oveľa lepší ako ten súčasný

Návrh novely zákona o rybárstve by mal podľa prezidenta Slovenského rybárskeho zväzu Boroša ísť do prvého čítania v máji tohto roku.

Žilina 26. marca (TASR) – Petíciu za záchranu všeľudového rybárstva na Slovensku podpísalo približne 40.000 ľudí. Slovenský rybársky zväz v nej pokračuje aj napriek tomu, že Slovenský vodohospodársky podnik (SVP) a Štátna ochrana prírody (ŠOP) avizovali, že nemajú záujem o výkon rybárskeho práva v rybárskych revíroch.



Podľa prezidenta Slovenského rybárskeho zväzu (SRZ) Rudolfa Boroša má petícia svoju váhu a jej zorganizovanie pomohlo k tomu, že výsledkom medzirezortného pripomienkového konania je návrh podoby zákona v takom stave, s ktorým je spokojný aj Slovenský rybársky zväz.



"Petícia nebolo to jediné, ktoré zapôsobilo. Bola v tom aj podpora Združenia miest a obcí Slovenska, priemyselnej komory, Zväzu výrobcov rýb. Zákon, ktorý prešiel legislatívnou radou vlády, je zvládnutý, je v prospech rybárov a výkonu rybárskeho práva," skonštatoval Boroš.



Rybári sa podľa neho nemajú čoho báť. Naopak, je tam ešte niečo navyše v ich prospech. "Myslím si, že nový návrh zákona je oveľa lepší, ako bol pôvodný zákon. Je lepší v podmienkach výkonu rybárskeho práva, vylúčil prežité veci a zaradil nové. Odstránil sa nejasný výklad zákona, čo je pre rybárov dobre," zdôraznil Boroš.



Ako dodal, je dobré, že sa zákon otvoril, pretože naštartoval oveľa lepšiu spoluprácu so Slovenským vodohospodárskym podnikom i so Štátnou ochranou prírody. "Pochopili, že aj my sme ochrancovia prírody, spojili sme sa a to je podľa mňa dobré," doplnil.



Návrh novely zákona o rybárstve by mal podľa neho ísť do prvého čítania v máji tohto roku, v prípade prijatia by mal vstúpiť do platnosti začiatkom budúceho roka. Vlna odporu zo strany rybárov sa proti návrhu zákona zdvihla po internom pripomienkovom konaní, kedy sa v návrhu objavil paragraf umožňujúci pridelenie výkonu rybárskeho práva aj SVP a ŠOP. Rybári zorganizovali petíciu, v medzirezortnom pripomienkovom konaní sa ŠVP a ŠOP vzdali požiadavky na výkon rybárskeho práva.