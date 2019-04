Saková má vybrať nového šéfa polície z dvojice M. Lučanský a I. Ševčík

Nový policajný prezident bude menovaný na štyri roky s možnosťou opätovného vymenovania.

Parlamentný brannobezpečnostný výbor odporúča ministerke vnútra Denise Sakovej (Smer-SD) za nového policajného prezidenta súčasného dočasného šéfa polície Milana Lučanského a policajného pridelenca v Prahe Ivana Ševčíka. Rozhodli o tom členovia výboru hlasovaním. Riaditeľa banskobystrickej krajskej polície Ivana Piliara výbor neodporučil.



Z dvojice kandidátov má ministerka vnútra vymenovať nového policajného prezidenta. Šéfa polície aj dosiaľ vymenovával minister, ale bez odporúčaní. Podľa nových pravidiel vymenúva na základe výberového konania a len s odporúčaním parlamentného brannobezpečnostného výboru.



Nový policajný prezident bude menovaný na štyri roky s možnosťou opätovného vymenovania. Podľa nových pravidiel ho môže minister odvolať pre závažné dôvody, ktoré však bude musieť odobriť aspoň trojpätinová väčšina členov brannobezpečnostného parlamentného výboru.



Poslancov brannobezpečnostného výboru čaká popoludní ešte vypočúvanie kandidátov na funkciu riaditeľa Úradu inšpekčnej služby ministerstva vnútra. Odborná komisia do híringu posunula súčasného policajného viceprezidenta Martina Krčmárika, riaditeľa úradu Adriána Szabóa a jeho zástupcu a riaditeľa úradu inšpekcie Roberta Zaplatílka.



I. Ševčík: Národnú kriminálnu agentúru treba zoštíhliť



Národnú kriminálnu agentúru (NAKA) treba zúžiť, myslí si to kandidát na policajného prezidenta Ivan Ševčík, ktorý pôsobí ako policajný pridelenec v Prahe. O zoštíhlení NAKA hovoril počas vypočúvania pred parlamentným výborom pre obranu a bezpečnosť.







"Tento útvar treba jednoznačne zoštíhliť, jasne mu stanoviť trestnú činnosť, ktorú bude objasňovať, zabezpečiť kariérny rast," povedal.



Poukázal aj na slabý záujem ľudí o prácu v Policajnom zbore. Problém vidí vo finančnom ohodnotení a kariérnom raste. Aj kariérny rast by rád riešil v prípade zvolenia za policajného prezidenta. Rovnako by chcel urobiť veľkú mediálnu kampaň za dopravnú bezpečnosť.



Kandidát hovorí aj o potrebe zamedziť podvody s daňami a nazdáva sa, že by sa bolo dobré zaoberať tiež koncepciou riadenia podriadených, najmä v okresoch. Rovnako sa zamýšľa nad decentralizáciou niektorých útvarov. "Nie všetko musí byť v Bratislave," poznamenal.



Ševčík je hrdý na prácu v prípade bývalého bosa podsvetia Mikuláša Černáka. "Nebolo zistené ani jedno procesné pochybenie," povedal poslancom bývalý šéf Útvaru na odhaľovanie organizovaného zločinu (ÚBOK), ktorý roky vyšetroval v špeciálnom tíme Černákovu trestnú činnosť.



I. Piliar: Polícia funguje, radikálne organizačné zmeny by som nerobil



Polícia je fungujúca inštitúcia, aj keď nie vždy reaguje podľa predstáv verejnosti. Vyhlásil to kandidát na funkciu policajného prezidenta — riaditeľ banskobystrickej krajskej polície Ivan Piliar počas vypočúvania v parlamentnom brannobezpečnostnom výbore.







Radikálne organizačné zmeny by v polícii ako jej šéf nerobil. "Najväčší problém vidím v stabilizácii policajného zboru, lebo široká verejnosť momentálne nemá záujem o túto prácu. Myslím si, že jedným z dôvodov je aj finančné ohodnotenie policajného zboru," povedal poslancom.



Problém vidí aj v riadiacej činnosti policajtov. Vo funkciách chce morálne a profesionálne zdatné osobnosti. Takí v polícii podľa Piliara sú, ale skúsenosti v riadení nemajú kde získavať. "Navrhoval by som zmenu v štúdiu," doplnil.



Piliar kandiduje na odporúčanie policajného prezidenta Milana Lučanského, ktorý na post kandiduje tiež. "Vyhodnotil moju minulosť a povedal, že by bolo dobré, keby som sa uchádzal o tento post," uviedol Piliar.





M. Lučanský potvrdil, že ho chcel Marian K. kontaktovať cez viacero osôb



Podnikateľ Marian K. sa pokúšal kontaktovať súčasného policajného prezidenta Milana Lučanského cez viaceré osoby. Novinárom to povedal Lučanský. Marian K. je v súčasnosti väzobne stíhaný v kauze televíznych zmeniek a obvinený z objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka.



"Bolo to cez rôznych známych, či sa stretneme, či sa nestretneme," ozrejmil Lučanský. Potvrdil, že na viaceré stretnutia s podobnými osobami v minulosti chodieval. Bolo to podľa jeho slov vtedy, keď to mal v opise pracovných činností a keď vedel, že mu môžu pomôcť. Zdôraznil, že v súčasnosti sa s podobnými osobami nestretáva. "Všade sa niekto nájde, kto vás odfotí. Potom sa to ťažko vysvetľuje," doplnil.



SMS správy medzi bývalým prvým námestníkom generálneho prokurátora Petrom Šufliarskym a Marianom K. boli podľa jeho slov postúpené "na korupciu, aby sa korupcia zaoberala tým, čo tam bolo a čo tam nebolo". Osobne si myslí, že Šufliarsky vždy podobným osobám odpisoval v zmysle zákona. Verí, že sa aj pri vyšetrovaní prípravy vraždy Šufliarskeho poodhalia ďalšie veci a že sa pravda ukáže.



Počas híringu v parlamentnom brannobezpečnostnom výbore Lučanský deklaroval, že z vyšetrovania vraždy Kuciaka neodvolá súčasného vyšetrovateľa Petra Juhása, pokiaľ bude pracovať v zmysle zákona a bude si plniť svoje povinnosti. "Nikdy neodvolám policajta, ktorý neporuší svoje právomoci a nezneužije svoje postavenie ako policajt," povedal.



Podotkol, že vždy bude proti tomu, aby sa zneužívali informácie o tom, kde je daný policajt zaradený, či jeho osobné údaje. Reagoval tak na medializované informácie a úniky personálnych informácií zo spisu Juhása. "Na to máme predsa aj nejaké možnosti a nástroje o blokáciách. Je dosť zvláštne, ak sa niekto dostane do konkrétneho spisu," uviedol. Podľa Lučanského je aj toto podnet pre inšpekciu, ktorá by sa tým mala zaoberať. "Personálne veci zo spisu by sa nemali vynášať," dodal s tým, že by bolo vhodné preveriť aj pravdivosť vynesených informácií.





M. Lučanský chce sprísniť lustrácie a zreorganizovať NAKA



Súčasný policajný prezident Milan Lučanský chce sprísniť lustrácie a zreorganizovať Národnú kriminálnu agentúru (NAKA). Pri lustráciách by mal pomôcť služobný elektronický preukaz, ktorý chce zaviesť v prípade jeho zvolenia do funkcie policajného prezidenta. Tým by sa podľa neho malo zabrániť zneužívaniu lustrácií záznamov a uľahčiť prípadné vyšetrovanie. Povedal to počas híringu kandidátov na policajného prezidenta v brannobezpečnostnom parlamentnom výbore.







Pri lustráciách chce Lučanský navrhnúť aj sankcie za ich zneužívanie. Elektronickým služobným preukazom by sa podľa jeho slov policajt pri lustráciách prihlasoval, čím sa podľa neho uľahčí vyšetrovanie a dokazovanie. "Bude tam mať vstupy, obmedzenia, bude tam mať možnosti lustrácie," ozrejmil Lučanský.



Zreorganizovať chce najmä NAKA. Podľa jeho názoru by mala byť riadená teritoriálne. "V rámci NAKA by som chcel dať dôraz najmä na finančné vyšetrovania, zaisťovanie majetku," doplnil s tým, že práve v tejto oblasti by mohla prísť kritika zo strany Európskej únie. S finančnou kriminalitou podľa jeho slov súvisí napríklad aj problematika migrácie a prevádzačstva.



Lučanský tiež prezentoval projekt interoperability, ktorý už začal riešiť ako dočasný policajný prezident. V rámci neho by mali byť hliadky vybavené mobilným zariadením s aplikáciami, ktoré sa podľa jeho slov v súčasnosti dolaďujú. Pomôcť by mali hliadkam vo výkone služieb, ktoré budú schopné nasnímať občiansky či vodičský preukaz kontrolovanej osoby a v systéme budú vidieť, či osoba nie je trestne stíhaná alebo nemá zadržaný vodičský preukaz. Informácie by mali podľa jeho slov zaznamenať v centrálnom systéme kompatibilnom napríklad s Europolom.



Aktuálnu potrebu polície vidí v stabilizácii a zabezpečení funkčnosti zboru. K poddimenzovaniu polície podľa neho prispieva odliv policajtov do iných bezpečnostných zložiek alebo do civilnej služby. Do budúcna by chcel zatraktívniť Policajný zbor a skvalitniť vzdelávanie. Zdôraznil tiež potrebu dosadzovať na vyššie pozície v zbore dostatočne kvalifikovaných ľudí.



Na otázky okolo takzvaných čiernych vrán v radoch polície odpovedal tým, že aj v Policajnom zbore sú ľudia, ktorí tam nepatria. "Je len na nás a na orgánoch, ktoré ich dokážu eliminovať a odstaviť, aby v tom zbore neboli. Ja viem, že sa to vníma ťažko, ale sú to tie čierne vrany, ktoré robia hanbu v Policajnom zbore," povedal. Je však presvedčený o tom, že väčšina policajtov je slušná a poctivá.



M. Lučanský dal pokyn, aby sa polícia zaoberala nahrávkami od Talianov



Policajný prezident Milan Lučanský dal pokyn na to, aby sa polícia zaoberala nahrávkami, ktoré má z talianskej strany. Uviedol to v odpovedi na otázku Ľubomíra Galka (SaS) o nahrávkach medzi bývalou štátnou radkyňou Máriou Troškovou a talianskym podnikateľom Antoninom Vadalom.







"Bolo z môjho pokynu dané, aby sa týmito nahrávkami zaoberali. Sú nahrávky, ktoré poskytla talianska strana. Aj napriek tomu, že boli vyhodnotené v tíme, že sú neupotrebiteľné, tak zjavne sme to dali analyzovať a bude možnosť z nich vyextrahovať veci," povedal počas vypočúvania v parlamentnom brannobezpečnostnom výbore. Po vypočutí spresnil, že vyšetrovateľom boli poskytnuté "nejaké dátové nosiče, ktoré boli vyhodnotené, že sa z nich nedajú načítať informácie". Lučanský verí, že budú použiteľné.



Poslanci Lučanského vypočúvali v rámci výberu nového policajného prezidenta, na tento post Lučanský kandiduje. Na nahrávky medzi Troškovou a Vadalom sa ho pýtal opozičný poslanec SaS Ľubomír Galko. Lučanský doplnil, že už bolo začaté konanie vo veci.



"Aby sme vyčistili celkovo činnosť pána Vadalu na území Slovenska. Cestou prokuratúry bude požiadané o medzinárodnú právnu pomoc. Povedal som, že to je už na nich, či to bude tak, že sa len vyžiadajú materiály od talianskych orgánov, alebo to bude aj osobné vypočutie a vyťaženie pána Vadalu v Taliansku. Nebránim sa tomu," vyhlásil Lučanský s tým, že akákoľvek trestná činnosť z toho vyplynie, bude riešená.