Britský veľvyslanec na Slovensku ocení vyše 320 aktívnych študentov

Ide o mladých ľudí, ktorí si za pomoci mentorov stanovili ciele v štyroch oblastiach a systematicky na nich pracovali minimálne pol roka.

Bratislava 9. októbra (TASR) – Stará tržnica na Námestí SNP v Bratislave bude v utorok popoludní dejiskom odovzdávania Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburgu (DofE). Medzinárodné ocenenie si prevezme viac ako 320 študentov zo západného Slovenska. Ide o mladých ľudí, ktorí si za pomoci mentorov stanovili ciele v štyroch oblastiach a systematicky na nich pracovali minimálne pol roka. Ocenenie im okrem iných odovzdá aj veľvyslanec Spojeného kráľovstva na Slovensku Andrew Garth.



"Úspešní absolventi sa napríklad venovali učeniu japončiny, písaniu a režírovaniu divadelnej hry, prekonávali sa v športových výzvach ako Spartan race, dobrovoľne pomáhali hendikepovaným deťom či seniorom, vyrábali šperky z plechoviek alebo rekvizity do interaktívneho bábkového divadla," priblížila komunikačná manažérka programu DofE Simona Lučkaničová.



Medzi nimi je napríklad študentka z Banskej Bystrice Kristína Vozárová, ktorá sa nepoddala svojej chorobe – svalovej dystrofii. Začala hrať aktívne stolný tenis, zúčastnila sa na pingpongovom turnaji pre hendikepovaných, okrem toho maľuje, pomáha deťom v zariadení núdzového bývania a chce tiež v programe mentorovať iných. Študentka z Nitry Lenka Minarovičová zasa napísala a zrežírovala hru v španielskom jazyku, ktorou chcela vyslať správu o tolerancii a potrebe dialógu pri prekonávaní rozdielností a predsudkov.



Ďalším oceneným je aj gymnazista z Bratislavy Matej Baláž, ktorý zdolal na bicykli vyše 110 kilometrov za jeden deň v silnom letnom lejaku. Okrem toho sa v rámci programu venoval pomoci deťom so zrakovým postihnutím a začal hrať na klavíri. Študent elektrotechnickej priemyslovky v Bratislave Mário Havel zasa organizuje konferencie na tému Kryptomeny.



Na Slovensku je momentálne do programu DofE zapojených viac ako 160 škôl, vyše 2200 mladých ľudí, vyše 700 učiteľov a ďalších 14 firiem a 60 manažérov, ktorí vedú mladých ľudí.



Mladý človek, ktorý chce získať bronzovú cenu v programe DofE, musí na sebe vytrvalo pracovať a prekonať štyri výzvy. Rozvíjať svoj talent, športovať, zlepšovať okolie cez dobrovoľníctvo, a na záver zvládnuť dobrodružnú expedíciu. Viac ako 100 mladých ľudí z východného Slovenska bolo napríklad takto ocenených v septembri v Prešove.