Bratislavskí colníci zaistili falzifikáty značkových tenisiek

Bratislava 22. mája (TASR) - Bratislavskí colníci objavili v prevádzke obuvi na Starej Vajnorskej 59 párov tenisiek, ktoré vykazovali podozrenie z porušovania práv duševného vlastníctva spoločnosti Adidas AG.



"Jednoduchou úpravou – odstránením dvoch pásikov – sa z falošných tenisiek mali stať originálne výrobky. V prípade, že by sa predali na trhu za pôvodnú cenu, predávajúci by zarobil viac ako 5000 eur," priblížila hovorkyňa Colného úradu v Bratislave Drahomíra Adamčíková.



Podľa jej slov colníci podozrivú obuv zaistili a požiadali o vyjadrenia zástupcu majiteľa ochrannej známky, ktorý potvrdil, že ide o "fejky". Colníci v tejto súvislosti spotrebiteľov upozorňujú, aby podobné výrobky nekupovali. Okrem toho, že tým podporujú organizovaný zločin, kriminalitu, šedú ekonomiku či detskú prácu, podobné výrobky môžu byť zdraviu škodlivé. "Na ich výrobu sa používajú nekvalitné materiály alebo ich lacné náhrady. Výrobky nie sú spoľahlivo testované a neprechádzajú žiadnou kontrolou," povedala Adamčíková.



Falzifikáty sa podľa nej dajú rozoznať pomerne jednoducho. "V prvom rade je to miesto predaja. Napríklad tržnice, čínske e-shopy a podobne nie sú vo väčšine prípadov zárukou predaja kvalitného značkového tovaru. Na výrobku si treba tiež všímať kvalitu materiálov a celkové prevedenie. Štítky a visačky sú ďalším znakom, podľa ktorého môžete odlíšiť napodobeninu od pôvodnej značky. Príliš nízka cena je podozrivá a rovnako balenie produktu prezrádza, čo sa ukrýva vo vnútri," radí.