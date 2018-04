VIDEO: V Bratislave volali tisíce ľudí po predčasných voľbách

Zhruba hodinové občianske zhromaždenie prebehlo pokojne a do jeho oficiálneho konca ho nenarušili incidenty.

Bratislava 27. apríla (TASR) – V centre Bratislavy na Námestí SNP žiadali v piatok podvečer tisíce ľudí predčasné voľby, podpisovali sa preto aj pod petíciu za vyhlásenie referenda. Dav opakovane skandoval heslá "voľby", "dosť bolo Smeru a Fica", "do basy" a viacerí držali v rukách transparenty s heslami proti súčasnej vláde alebo volajúce po zmene v krajine. Zhruba hodinové občianske zhromaždenie prebehlo pokojne a do jeho oficiálneho konca ho nenarušili incidenty.



Zhromaždenie Za predčasné voľby zorganizovali iniciatívy Hnevám sa, Teraz, Za Slovensko a V teniskách. Jediným predpokladom zásadnej zmeny na Slovensku sú podľa nich predčasné voľby. "Dnešný protest je apel na ľudí, aby sa k nám pridali a videli, že nestačí prísť len na námestie, ale treba spraviť ďalší krok a pripojiť svoj podpis pod petíciu za predčasné voľby alebo o to požiadať ďalších ľudí," povedal pre TASR Matej Hložník z iniciatívy Hnevám sa.







Medzi ľuďmi preto zbierali aj podpisy pod petíciu za referendum o predčasných voľbách a vyzývali na aktívnu pomoci pri ich zbere. Pod petíciu sa za vyše mesiac podpísalo 80.000 ľudí. Boli by radi, ak by sa podarilo vyzbierať potrebných 350.000 podpisov a referendum by bolo spojené s tohtoročnými jesennými komunálnymi voľbami. "Keď chceme zmenu, musíme dať možnosť ľuďom povedať, v akom pomere chcú zastúpenie v parlamente a následne, ako bude vyzerať aj nová vláda," podotkol Hložník.



Na pódiu sa vystriedali viacerí rečníci. List od matky zavraždenej Martiny Kušnírovej prišla prečítať herečka Anna Šišková. V ňom matka napísala, že by si priala situáciu spred vyše dvoch mesiacov, keď nikto o nej nevedel a novinár Ján Kuciak s jeho snúbenicou a jej dcérou Martinou Kušnírovou boli nažive. "Niektorí ľudia majú voči mne výhrady, každý deň mi chodia negatívne listy," uviedla v liste. Neprajníkom odkázala, že bojuje za Martinu a Jána, za vyšetrenie ich vraždy a vecí, na ktoré novinár pri svojej práci poukázal.



Piatkové zhromaždenie nespoluorganizovala iniciatíva Za slušné Slovensko. Zdôvodnila to prípravou celoslovenskej akcie, nedostatkom peňazí i potrebou na chvíľu sa zastaviť a dohodnúť ďalšie kroky. Iniciatívam, ktoré piatkové zhromaždenie zorganizovali, však vyjadrila podporu.