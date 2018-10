V Bratislave osadili pamätnú tabuľu venovanú zakladateľom ČSR

Primátor Bratislavy pri odhalení pamätnej tabule zvýraznil dôležitosť, ktorú mala prvá republika pre rozšírenie a prehlbovanie vzťahov medzi slovenským a českým národom, ale aj pre samotnú Bratislavu.

Bratislava 28. októbra (TASR) – Význam vzniku Československa pripomína od nedele pamätná tabuľa na budove Primaciálneho paláca v Bratislave. Hlavné mesto ňou vzdáva hold zakladateľom prvého spoločného štátu Čechov a Slovákov T. G. Masarykovi a M. R. Štefánikovi.



Primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal pri odhalení pamätnej tabule zvýraznil dôležitosť, ktorú mala prvá republika pre rozšírenie a prehlbovanie vzťahov medzi slovenským a českým národom, ale aj pre samotnú Bratislavu. Pripomenul, že práve vznik Československa umožnil to, aby Bratislava neskôr písala svoj príbeh ako hlavné mesto samostatného Slovenska. "Udalosti, ktoré sa stali pred 100 rokmi, mali pre naše mesto zásadný význam a dali Bratislave do vienka pečať slobodomyseľnosti, otvorenosti a tolerancie k iným," uviedol Nesrovnal.



Pripomenul, že špeciálna vďaka za vznik Československa patrí práve Masarykovi a Štefánikovi. "Dokázali otočiť pozornosť západných demokratických mocností k zápasu o slobodu a presvedčiť ich, že idea novej republiky, spoločnej krajiny Čechov a Slovákov, má zmysel, je životaschopná a treba jej dať šancu," zdôraznil bratislavský primátor.



Chargé d'affaires Veľvyslanectva Českej republiky v Bratislave Pavel Sladký pripomenul i mená Edvarda Beneša, Vavra Šrobára či Ivana Dérera - ďalších dôležitých osobností, ktoré sa podieľali na zrode Československa i demokratických princípov, ktoré táto republika v medzivojnovom období v strednej Európe predstavovala. "Nemôžeme spomenúť všetkých. No pamätajme si úsilie i odhodlanie zakladateľov Československa. Pamätajme si hodnoty, ktoré presadzovali," zdôraznil.



Na slávnostnom odhalení pamätnej tabule sa zúčastnila i praneter M. R. Štefánika Tamara Michaela Dudášová. Rovnako i predsedníčka Najvyššieho súdu SR Daniela Švecová.



Autorom pamätnej tabule je akademický sochár Vladimír Višváder. Ide o mramorovú tabuľu s bronzovými reliéfmi podobizní M. R. Štefánika a T. G. Masaryka ako zakladateľov 1. ČSR, na ktorej je vyfrézovaný text a zasadená aj bronzová ozdoba v podobe lipovej ratolesti ako symbolu slovanstva. Tabuľa je inšpirovaná existenciou niekdajšej pamätnej tabule T. G. Masaryka na fasáde Starej radnice, ktorá bola po druhej svetovej vojne odstránená a po komunistickom prevrate zničená.