Bratislavské dobrovoľnícke centrum hľadá ľudí do programu Rýchla rota

Bratislava 4. marca (TASR) - V Bratislavskom dobrovoľníckom centre (BDC) hľadajú ľudí do dobrovoľníckeho programu Rýchla rota. Je určený pre tých, ktorí chcú pomáhať, ale majú na to iba obmedzený čas. TASR o tom informovala Michaela Bagalová z BDC.



Dobrovoľnícky program Rýchla rota vznikol aj na základe požiadaviek organizácií, s ktorými dobrovoľnícke centrum pracuje. Často sa totiž stávalo, že na svoje akcie potrebovali dobrovoľníkov na poslednú chvíľu. Rýchla rota je určená aj pre tých, ktorí presne nevedia, v akej oblasti by chceli pomôcť, no vedia, že chcú ponúknuť svoj čas druhým. "Dobrovoľníci Rýchlej roty sú súčasťou zaujímavých jednorazových akcií z oblastí kultúry, športu, životného prostredia, vzdelávania či sociálnej oblasti," priblížila Bagalová.



Podmienkou na vstup do dobrovoľníckeho programu je osobné stretnutie s koordinátorom programu. Ten záujemcov na úvodnom stretnutí zaškolí a vysvetlí im, ako bude celý program fungovať. Následne im bude posielať v pravidelných intervaloch dobrovoľnícke ponuky, do ktorých sa môžu záujemcovia zapojiť na základe svojho záujmu a uváženia. "Hlavnou podmienkou programu je zapojenie sa doň aspoň raz za sezónu (približne od marca do októbra) a komunikácia s koordinátorom aj vtedy, keď nemáte o danú dobrovoľnícku aktivitu záujem," spresnila Bagalová.



BDC sa rozhodlo venovať svoju pravidelnú mesačnú "Zoznamku s dobrovoľníctvom" programu Rýchla rota. Ak niekoho táto možnosť dobrovoľníctva zaujala, môže prísť 21. marca do komunitného centra Kalab na Zámockej v Bratislave o 17.00 h a dozvie sa všetky potrebné informácie. Podrobnosti o programe sú dostupné aj na webe www.dobrovolnictvoba.sk.