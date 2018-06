Bratislavský krajský prokurátor podal návrh na väzbu Juraja H.

Bratislava 3. júna (TASR) – Prokurátor Krajskej prokuratúry Bratislava podal v nedeľu na Okresný súd Bratislava I návrh na vzatie obvineného 28-ročného Slováka Juraja H. do väzby. Ten v centre Bratislavy napadol Filipínca. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Generálnej prokuratúry Andrea Predajňová.Ako dôvod väzby prokurátor uviedol možnosť úteku a obavu, že by obvinený pokračoval v trestnej činnosti. O tom, či pôjde Juraj H. do väzby, rozhodne súd.Hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Michal Szeiff v sobotu (2.6.) potvrdil, že polícia útočníka po prepustení opäť zadržala a obvinila zo zabitia a v prípade preukázania viny mu hrozí trest odňatia slobody na sedem až 12 rokov.Polícia muža zadržala ešte minulú sobotu (26.5.) na mieste činu, avšak návrh vyšetrovateľa na vzatie do väzby nebol vtedy akceptovaný prokurátorom. Okresný prokurátor v Bratislave útočníka prepustil na slobodu.Filipínec vo štvrtok (31.5.) popoludní v ružinovskej nemocnici podľahol zraneniam.