Budúcnosť mobilít v rámci Erasmus+ po 29. marci závisí od dohody

Bratislava 7. marca (TASR) – Čo bude s mobilitnými projektmi v rámci programu Erasmus+ po 29. marci, keď by malo Spojené kráľovstvo z Európskej únie (EÚ) vystúpiť, závisí od dohody medzi Veľkou Britániou a Európskou komisiou. Poznamenala to ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Martina Lubyová (nominantka SNS).



"Erasmus+ sa rieši na úrovni celej Európskej komisie, nie je to čisto slovenská záležitosť, je to schéma celej EÚ. Musíme počkať, aká dohoda bude dosiahnutá medzi Európskou komisiou a Veľkou Britániou," vysvetlila Lubyová. Ako doplnila, v súčasnosti je jasné len to, že tí, ktorí začali program v minulosti, ho budú môcť dokončiť presne podľa pravidiel. "Tí, ktorí začnú s programom v rámci Erasmus+ do 29. marca, takisto, aj keby potom otvorili brexit, budú môcť dokončiť mobilitu podľa dohodnutých dĺžok pobytu," dodala.



"Ak sa dohoda o vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ neratifikuje, od 30. marca sa na Spojené kráľovstvo prestane uplatňovať primárne a sekundárne právo EÚ a Spojené kráľovstvo sa stane treťou krajinou," uviedol pre TASR odbor komunikácie a protokolu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR. S cieľom zintenzívniť prípravy na dôsledky vystúpenia Spojeného kráľovstva z EÚ vydala Európska komisia 30. januára návrh nariadenia, ktoré určuje ustanovenia týkajúce sa pokračovania v spustených aktivitách vzdelávacej mobility v rámci programu Erasmus+ v kontexte brexitu.



Keďže k vystúpeniu Spojeného kráľovstva z EÚ dôjde počas programového obdobia programu Erasmus+ (2014 – 2020), cieľom návrhu je zabezpečiť, aby sa v prípade neratifikovania dohody o vystúpení pokračovalo v spustených aktivitách vzdelávacej mobility v rámci programu Erasmus+, ktoré sa týkajú Spojeného kráľovstva. "Toto opatrenie sa bude uplatňovať na už spustené aktivity vzdelávacej mobility v programe Erasmus+, ktoré sa začali pred 30. marcom," uviedlo ministerstvo školstva.



Ak by sa dohoda o vystúpení neratifikovala, znamenalo by to, že súčasní účastníci programu Erasmus+ z EÚ27 a zo Spojeného kráľovstva by museli prerušiť aktivity vzdelávacej mobility. "To by malo veľmi rušivý vplyv na samotných žiakov, študentov, ako aj na ich vysielajúce a hosťujúce inštitúcie. Plánované nariadenie predstavuje možnosť, ako zabezpečiť riadne pokračovanie začatých aktivít vzdelávacej mobility v rámci programu Erasmus+, ktoré sa týkajú Spojeného kráľovstva, po jeho vystúpení z EÚ," priblížil rezort školstva. Takéto aktivity budú naďalej oprávnené a účastníci ich budú môcť v zmluvne dohodnutom termíne riadne dokončiť.