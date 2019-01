Slovenskí europoslanci o brexite: Británia posunula Európu do neistoty

Jana Žitňanská (NOVA, ECR) priznala, že v tomto momente považuje za najdôležitejšie veľké ponaučenie z toho, kam až môže viesť politika nesplniteľných sľubov.

Brusel/Štrasburg 16. januára (TASR) - Utorňajšie hlasovanie poslancov Dolnej snemovne britského parlamentu o dohode o vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ uviedlo Európu do neistoty. Vyplýva to z vyjadrení slovenských poslancov zo všetkých frakcií Európskeho parlamentu (EP), ktorí pre TASR vyjadrili svoj názor.



Ivan Štefanec (KDH), vedúci slovenskej delegácie v politickej skupine európskych ľudovcov (EPP/EĽS), konštatoval, že chaos okolo brexitu sa prehlbuje, čo opäť dokazuje, že populizmus je cesta do slepej uličky. "Za každej situácie budem chrániť práva našich občanov a firiem, aj v prípade odchodu Británie bez dohody. Vzhľadom na naše obchodné väzby bude kľúčové udržanie zóny voľného obchodu," uviedol.



Eduard Kukan (nezávislý, EPP) nečakal, že hlasovanie v britskom parlamente skončí takou veľkou porážkou pre britskú premiérku. Výsledok hlasovania v pomere 432 hlasov proti a 202 hlasov za podľa neho znamená, že Spojené kráľovstvo sa môže pripravovať aj na "tvrdý brexit". "To nie je pre žiadnu zo strán dobrá správa. V EÚ, ale aj na Slovensku sa musíme dôsledne pripraviť na túto alternatívu. Do brexitu ostáva len 73 dní," upozornil. Z hľadiska ďalšieho vývoja je podľa neho dôležité, aby britská vláda v najbližších dňoch vysvetlila, čo utorňajšie hlasovanie znamená pre proces brexitu. Brexit bez dohody by bol najhorším z možných riešení tak pre EÚ, ako aj pre Spojené kráľovstvo. "Únia má v tomto jasno, je jednotná. Dúfam, že sa Británia tiež dokáže zjednotiť a ukáže, ako chce situáciu riešiť," povedal Kukan.



Boris Zala (Smer-SD) z frakcie socialistov a demokratov (S&D) konštatoval, že správa z Londýna posunula všetkých do neistoty. "Sú tri možnosti: odchod Theresy Mayovej a predčasné voľby alebo odklad odchodu z EÚ a nové referendum. Pre EÚ je hlavolamom účasť Britov na májových eurovoľbách, s čím sa už nepočítalo," uviedol Zala.



Monika Beňová (Smer-SD, S&D) upozornila, že odmietnutie dohody o brexite znamená pokračovanie viac ako dva roky trvajúcej neistoty o tom, akým spôsobom chce Británia EÚ opustiť a či k odchodu dôjde v stanovenom čase. "Britskí občania musia byť z chaosu, ktorý pre nich vytvorila konzervatívna vláda, unavení a znechutení," konštatovala Beňová. Podľa nej britským kritikom dohody o brexite "chýba pokora", nemajú náhradný plán, len klamstvá a populizmus a problém je aj v tom, že pre britskú politickú reprezentáciu nijaký návrh nie je dostatočne dobrý, zároveň však nie je schopná definovať, čo vlastne od brexitu očakáva. "Dosiahnuť kompromis a získať preň väčšinu sa zdá úplne nemožné," myslí si Beňová. Dodala, že členské štáty EÚ nemajú dôvod prehodnotiť dosiahnutú dohodu a ustupovať zo súčasných pozícií.



Monika Smolková (Smer-SD, S&D) si myslí, že Británia na čele s premiérkou Mayovou si bohužiaľ neuvedomujú, že majú k dispozícii najlepšiu možnú dohodu pre brexit. "V súčasnej dohode nie je priestor na nijaké ústupky. Odklad o tri mesiace nič nevyrieši a Britániu čaká tvrdý brexit. Straty budú na obidvoch stranách, ale určite najbolestivejšie na strane Británie," povedala poslankyňa.



Branislav Škripek (OĽaNO) zo skupiny európskych konzervatívcov a reformistov (ECR) by bol rád, keby Briti zostali súčasťou Únie. "Som presvedčený, že poučovať Britov o demokracii naozaj netreba. Či sa rozhodnú pre novú dohodu, opakovanie referenda alebo parlamentné voľby - rešpektujme ich rozhodnutia a hľadajme k sebe cestu v tých najužších možných vzťahoch," uviedol. Zdôraznil, že teraz treba hlavne budovať nové strategické partnerstvo medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom a viac ako jalovú debatu o tom, ako sa rozhodnú Briti, potrebujeme realistickú víziu spolupráce národných štátov.



Jana Žitňanská (NOVA, ECR) priznala, že v tomto momente považuje za najdôležitejšie veľké ponaučenie z toho, kam až môže viesť politika nesplniteľných sľubov. "Ukazuje sa, že bude veľmi ťažké nájsť riešenie, ktoré by uspokojilo čo i len obyvateľov Veľkej Británie. Pre nás zo slovenského pohľadu je však dôležité snažiť sa dohodu nájsť," uviedla poslankyňa.