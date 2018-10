A. KISKA: Za vznikom ČSR boli stovky osobností, patrí im vďaka

Vo svojom príhovore prezident SR pripomenul tŕnistú cestu ku vzniku prvého samostatného štátu Čechov a Slovákov, jednotlivé dejinné udalosti, ktoré tvorili mozaiku historického projektu.

Martin 30. októbra (TASR) - Za vznikom Československa boli stovky osobností, za ich odvahu a odhodlanie im patrí naše uznanie a vďaka. Prezident SR Andrej Kiska to uviedol v príhovore počas slávnostného programu k 100. výročiu prijatia Deklarácie slovenského národa a vzniku ČSR.



Vo svojom príhovore Kiska pripomenul tŕnistú cestu ku vzniku prvého samostatného štátu Čechov a Slovákov, jednotlivé dejinné udalosti, ktoré tvorili mozaiku historického projektu. Zvýraznil práve udalosť z 30. októbra 1918 vo vtedajšom Turčianskom svätom Martine.



"Približne 200 osobností sa tu stretlo, aby v Deklarácii slovenského národa deklarovali právo na sebaurčenie slovenského národu a vôľu žiť v spoločnom štáte s českým národom. Povedzme otvorene, že tieto osobnosti to mali ťažké, boli perzekvované, boli väznené, no bojovali za práva nás Slovákov, preto prosím, vzdajme úctu otcom Martinskej deklarácie," zdôraznil Kiska.



Pripomenul aj cestu Slovákov a Čechov od roku 1918 až po rozchod a vznik samostatných štátov v roku 1993. "Možno to bolo vtedy aj nostalgické, ale aj sprevádzané nádejou, že sa opäť stretneme. Podarilo sa, sme v jednom úžasnom projekte Európskej únie a naši ľudia sa môžu slobodne rozhodnúť, kde chcú žiť, študovať a pracovať," povedal prezident.