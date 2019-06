Advokát František P. obvinený z extrémizmu nebude stíhaný väzobne

U právnika mali počas policajnej razie nájsť viacero predmetov s fašistickou symbolikou.

Bratislava 10. júna (TASR) - Advokáta Františka P., ktorý je obvinený z extrémistických trestných činov, nebudú stíhať väzobne. Rozhodol o tom v pondelok senát Najvyššieho súdu (NS) SR na svojom neverejnom zasadnutí. TASR o tom informovala hovorkyňa NS SR Alexandra Važanová.



"NS SR, ako súd sťažnostný, na dnešnom neverejnom zasadnutí napadnuté uznesenie Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) zrušil, nakoľko u obvineného Františka P. nezistil dôvody väzby podľa paragrafu 71 odseku 1 písmena b a c Trestného poriadku," konkretizovala hovorkyňa NS SR.



ŠTS rozhodol 25. mája o vzatí do väzby obvineného Františka P., ktorého polícia obvinila po akcii "Plukovník" a ktorá sa uskutočnila pár dní predtým. "Sudca pre prípravné konanie ŠTS pracovisko Banská Bystrica, rozhodol o vzatí do väzby obvineného Františka P. Dôvodom väzby je obava z možného ovplyvňovania svedkov a pokračovania v trestnej činnosti. Obvinený podal proti tomu sťažnosť, o ktorej rozhodne NS SR," uviedla vtedy hovorkyňa ŠTS Katarína Kudjáková.



"Vyšetrovateľ protizločineckej jednotky Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) obvinil muža z trestného činu založenia, podpory a propagácie hnutia smerujúceho k potlačeniu základných práv a slobôd a z prechovávania a rozširovania extrémistických materiálov," uviedla vtedy polícia.



Následne predseda Slovenskej advokátskej komory (SAK) Tomáš Borec v pondelok (3. 6.) pozastavil výkon advokácie Františkovi P. Obvinený bol totiž vzatý do väzby, čo je podľa zákona o advokácii dôvodom pozastavenia advokácie povinne, bez možnosti úvahy.



František P. podľa mediálnych informácií v minulosti zastupoval ako obhajca v trestných veciach napríklad na doživotný trest odňatia slobody odsúdeného banskobystrického bosa Mikuláša Černáka, či poslanca za ĽSNS Stanislava Mizíka.



U právnika mali počas spomínanej policajnej razie nájsť viacero predmetov s fašistickou symbolikou. Mimo toho sa advokát mal nechať vyfotiť v nacistickej uniforme.