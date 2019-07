HROMADNÁ NEHODA NA D1: Polícia usmerňuje dopravu, hlásia zranených

Na snímke trosky kamióna po hromadnej havárii na diaľnici D1 za Trnavou v katastri obce Červeník pred odbočkou na Hlohovec 29. júla 2019. Foto: TASR Lukáš Grinaj

Bratislava 29. júla (TASR) - Polícia usmerňuje dopravu na diaľnici D1. Pri Červeníku je pre závažnú nehodu prejazdný len jeden jazdný pruh v smere na Bratislavu. V opačnom smere je diaľnica neprejazdná. Zasahovali záchranári aj vrtuľníky.priblížila polícia na sociálnej sieti.Podľa prvotných informácií mal podľa polície vodič na kamióne prejsť cez stredové zvodidlá, kde došlo k zrážke s ďalšími autami. "doplnila.Nehoda si vyžiadala troch zranených. TASR to potvrdil Jozef Minár z Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR. Pôvodné informácie od hasičov hovorili o 12 zranených.Nehodu podľa jeho slov nahlásili o 14.14 h. Na mieste nehody ošetrili záchranári 16-ročné dievča, ktoré vrtuľníkom previezli do bratislavskej detskej nemocnice. Do Trenčína prevážali letecky ďalšiu ženu so zranením brucha. Vodiča kamiónu podľa jeho slov previezli sanitkou do Trnavy na urgentný príjem s poranením krížov a brucha.