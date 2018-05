J. ČIŽNÁR: V prípade vyšetrovania vraždy J. Kuciaka je pozitívny posun

Počet vyšetrovacích verzií sa podľa generálneho prokurátora zúžil.

Bratislava 9. mája (TASR) – V prípade vyšetrovania vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej je pozitívny posun a počet vyšetrovacích verzií sa zúžil. Na stredajšej tlačovej konferencii o tom informoval generálny prokurátor Jaromír Čižnár.



Čo sa týka samotnej vraždy Kuciaka, ustálilo sa, že terčom bol práve on a nie jeho priateľka. Vo vyšetrení vraždy je posun a počet vyšetrovacích verzií sa zúžil, zdôraznil Čižnár. O aký posun ide, nechcel zatiaľ konkretizovať. "Takáto kauza sa musí objasniť, aby sa nikdy takáto špinavosť nemohla stať," vyhlásil generálny prokurátor. "Chceme chytiť najskôr vraha," podčiarkol.







Na preskúmaní vraždy naďalej intenzívne pracuje spoločný medzinárodný tím. Dohodu o vytvorení spoločného slovensko-talianskeho vyšetrovacieho tímu podpisoval 18. apríla v Haagu so svojimi partnermi za SR generálny prokurátor Čižnár. Išlo o vznik medzinárodného vyšetrovacieho tímu, ktorý pracuje na objasňovaní vraždy novinára Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej.



Vytvorenie takého tímu trvá mesiace, ako uviedol v stredu Čižnár, v tomto prípade, sa to stihlo za približne tri týždne.