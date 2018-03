VIDEO: Koalícia sa podľa A. Danka rozpráva aj o výmene premiéra

Podľa predsedu Národnej rady SR a SNS stále nie je zavrhnutá téma zásadnej rekonštrukcie vlády.

Bratislava 13. marca (TASR) - Koalícia sa rozpráva aj o možnosti výmeny premiéra Roberta Fica (Smer-SD). Pripustil to predseda Národnej rady SR a SNS Andrej Danko, podľa ktorého stále nie je zavrhnutá téma zásadnej rekonštrukcie vlády. Dohoda v koalícii stále nie je ani na predčasných voľbách. Rokovania pokračujú.



"Sú rôzne úvahy. Nepopieram, že pani Žitňanská (ministerka spravodlivosti z Mosta-Híd, pozn. TASR) v minulosti také veci naznačovala (požiadavka odchodu premiéra, pozn. TASR), ale ja som hovoril, že sú tu aj iné názory. Nevylučujem, že sa bavíme o rôznych veciach vrátane takej, o ktorej hovoríte," povedal Danko na otázku, či koalícia rokuje o výmene premiéra Roberta Fica. Zdôraznil, že v žiadnej veci ešte neprišlo k pokroku.







Zavrhnutá teda podľa neho nie je ani téma rozsiahlej rekonštrukcie vlády. "Bavíme sa o situácii, rôznych variantoch, čo bude, o situácii v spoločnosti," doplnil. V koalícii sa podľa neho rozprávajú aj o predčasných voľbách, ale aj o tom, ako zlepšiť či ukončiť spoluprácu. "Padajú rôzne úvahy," podotkol s tým, že keď koalícia dospeje k dohode, bude o tom informovať.



Danko zdôraznil, že nateraz je vláda stále funkčná, má dôveru v parlamente, snemovňa riadne funguje. Vyjadrenie Mosta-Híd, ktorý rozhodol, že chce predčasné voľby a ak sa na nich nedohodne s partnermi odíde z koalície, Danko nevníma ešte ako koniec vlády.



To, že dohoda v koalícii stále nie je, potvrdil aj predseda Mosta-Híd Béla Bugár. Mieni ďalej rokovať. Podpredseda Mosta-Híd a minister životného prostredia László Sólymos odmietol, že by jeho strana dostala ponuku na post premiéra.



O zásadnej rekonštrukcii vlády hovorí aj poslanec Smeru-SD Miroslav Číž. "Nepochybne aj zásadná rekonštrukcia vlády je v hre," povedal novinárom. Nechce však špekulovať, či to znamená, že sa rozpráva o odchode premiéra Roberta Fica. "Treba počkať na koniec rokovaní," doplnil.