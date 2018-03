L. Žitňanská sa po odchode z ministerstva vráti do parlamentu

Ministerka pripomenula, že protfólio jej ministerstva je široké a zahŕňa aj otázky ľudských práv, kultúrno-etické otázky a otázky dôveryhodnosti inštitúcií ako takých.

Bratislava 15. marca (TASR) – Ministerka spravodlivosti a podpredsedníčka strany Most–Híd Lucia Žitňanská sa po odchode z ministerskej funkcie vráti do Národnej rady SR, kde bude pôsobiť ako poslankyňa v klube svojej materskej strany. Žitňanská to uviedla na štvrtkovom brífingu na ministerstve spravodlivosti, ktorý sa uskutočnil po demisii vlády.



"V prvom rade som sa rozhodla nepokračovať preto, že som dospela k presvedčeniu, že túto, ale ani novú vládu už neviem reprezentovať," uviedla Žitňanská na konci svojho tretieho mandátu. "Moje rozdielne postoje aj s SNS, ale aj s časťou Smeru-SD mi dnes už neumožňujú plniť očakávania verejnosti, ktoré sú na mňa kladené," vysvetlila.



Ministerka pripomenula, že protfólio jej ministerstva je široké a zahŕňa aj otázky ľudských práv, kultúrno-etické otázky a otázky dôveryhodnosti inštitúcií ako takých. "Na čisto technokratický výkon funkcie ministerky spravodlivosti som nebola nastavená," zdôvodnila.



Druhým dôvodom pre nepokračovanie vo funkcii pre Žitňanskú bol, že považuje za správne, že premiér Robert Fico (Smer-SD) podal demisiu po udalostiach, ktoré sa odohrali po vražde novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Žitňanská to považuje za dôležité v tejto situácii.



"Tretím dôvodom je, a tu si uvedomujem, že môžem byť v rozpore s veľkou časťou verejnej mienky, si myslím, že je to nateraz lepšie riešenie ako rýchle predčasné voľby," uviedla s tým, že sa tak vytvára šanca pre všetkých.



Žitňanská podľa jej slov po odchode z ministerskej funkcie ešte nevie, ako bude vyzerať jej ďalšia budúcnosť, musí si to rozmyslieť. Na otázku, či podporí v parlamente novú vládu a jej program uviedla, že nemá problém podporiť veci, ktoré už raz podporila. Po návrate do parlamentu ju podľa jej slov bude zaujímať vízia novej vlády.



Medializovanú informáciu, že by sa jej nástupkyňou mohla stať štátna tajomníčka ministerstva Mária Kolíková, nevylúčila, je to však podľa nej menej pravdepodobné ako pravdepodobné.



"Ja som dostala priestor rozhodnúť sa," reagovala Žitňanská na informáciu predsedu Mosta-Híd Bélu Bugára, ktorý uviedol, že odchod ministerky je výsledkom dohody v koalícii. "Mala som priestor medzi viacerými variantmi na rozhodnutie, čiže toto je výsledkom môjho rozhodnutia," vysvetlila s tým, že sa rozprávala o tejto veci s predsedom strany, a ten na ňu nevyvíjal žiaden tlak. "Ja som pri tých koaličných rokovania nebola," odvetila na otázku, či niektorý z koaličných partnerov požadoval jej neúčasť v budúcej vláde.