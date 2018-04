VERDIKT PO ROKOCH: Martina Jajcaya odsúdili za vraždu v Petržalke

Obžalovaný sa na verejnom zasadnutí nezúčastnil, pretože dal svojmu advokátovi súhlas na pojednávanie v jeho neprítomnosti.

Bratislava 5. apríla (TASR) - V dlhoročnej súdnej kauze brutálnej vraždy Michala Horeckého v bratislavskej Petržalke, ktorá sa stala v roku 2005, odsúdil vo štvrtok Krajský súd (KS) v Bratislave Martina Jajcaya na 13-ročný trest odňatia slobody.



Obžalovaný sa na verejnom zasadnutí nezúčastnil, pretože dal svojmu advokátovi súhlas na pojednávanie v jeho neprítomnosti. Trest by si mal odpykať v ústave s maximálnym stupňom stráženia. Súd dá ešte vo štvrtok príkaz polícii jeho na dodanie do ústavu na výkon trestu odňatia slobody. Verdikt je právoplatný.



"Je to slabá náplasť po dlhých rokoch trápenia. Jajcay sa nikdy našej rodine neospravedlnil za vraždu nášho nevinného syna," povedal okrem iného po opustení súdnej miestnosti médiám otec zavraždeného.



KS teda uznal vo štvrtok Jajcaya za vinného z vraždy a zamietol jeho odvolanie voči minuloročnému verdiktu Okresného súdu Bratislava I.



"Vzhľadom na odstup času nie je možné určiť mieru viny obžalovaného Martina Jajcaya. Navrhujem, aby KS zrušil napadnutý rozsudok a vec vrátil súdu prvého stupňa. Prípadne, aby odvolací súd, vzhľadom na odstup času uložil obžalovanému menší trest," uviedol v záverečnom návrhu advokát obžalovaného Alexander Filo.



"Rozsudok súdu prvého stupňa pokladám za zákonný a správny. Odvolanie obžalovaného navrhujem zamietnuť ako nedôvodné. Prvostupňový súd dôkazy správne vyhodnotil," povedal vo svojom záverečnom návrhu prokurátor Krajskej prokuratúry v Bratislave Michal Šúrek.



Prvostupňový súd - Okresný súd Bratislava I v trestnej veci uvedeného obžalovaného vyhlásil rozsudok už 4. augusta minulého roka. Obžalovaného Martina Jajcaya odsúdil vtedy senát za brutálnu vraždu v bratislavskej Petržalke z februára 2005 na 13 rokov odňatia slobody. Trest by si mal odpykať v ústave s maximálnym stupňom stráženia. Zároveň mu súd nariadil ročný ochranný dohľad. Následne sa voči verdiktu odvolal prokurátor Krajskej prokuratúry v Bratislave a napokon v polovici augusta podal odvolanie aj obžalovaný. Rozsudok teda nebol právoplatný a o odvolaniach teda vo štvrtok rozhodoval KS v Bratislave.



Situáciu v prípade Martina Jajcaya skomplikoval odchod pôvodného zákonného sudcu v tejto veci Juraja Mihála do dôchodku začiatkom minulého roka. Predtým bol obvinený zo zneužitia právomoci verejného činiteľa. Súdy v Trenčíne napokon bývalého sudcu spod obžaloby oslobodili. Juraj Mihál chcel už na začiatku roka 2016 pristúpiť k vyhláseniu rozsudku, no Martin Jajcay sa na posledné pojednávanie nedostavil a nedal súhlas svojmu obhajcovi na zastupovanie v jeho neprítomnosti. Exsudca Mihál mohol na neho vydať zatykač, napokon tak neurobil. Nový sudca na prvom stupni Ján Golian však vec uzavrel za približne jeden rok.



Súdne pojednávanie v minulosti skomplikovalo aj úmrtie jedného z prísediacich senátu. Dokazovanie sa muselo začať odznova. Napokon aj neúčasť svedkov na hlavom pojednávaní spôsobila, že sa kauza dlhé roky nevyriešila.



Brutálnej vražde predchádzala hádka. Podľa obžaloby Martin Jajcay spolu so svojím otcom obeť udierali päsťami, kopali do nej a búchali jej hlavu o zľadovatenú zem v blízkosti Humenského námestia. Otec obžalovaného, ktorý mal podľa médií blízko k predstaviteľom bratislavských zločineckých skupín, medzičasom zomrel.