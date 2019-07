Mesto Košice žaluje východoslovenské vodárne

Košický primátor od začiatku roka kritizuje VVS za netransparentnosť. Tvrdí, že najvyšší predstavitelia spoločnosti úmyselne blokujú nominácie mesta do štatutárnych orgánov spoločnosti.

Košice 23. júla (TASR) – Mesto Košice podáva žalobu na Východoslovenskú vodárenskú spoločnosť (VVS). Podľa primátora Jaroslava Polačeka je dôvodom nesplnenie povinnosti akciovej spoločnosti poskytnúť mestu ako akcionárovi požadované informácie. Ako primátor v utorok uviedol na tlačovej konferencii, vodárne mestu v zákonom stanovenej lehote neodpovedali na otázky týkajúce sa hospodárenia spoločnosti, nezverejnených zmlúv so súkromnými spoločnosťami či výške odmien pre vedenie VVS.



Polaček tvrdí, že viac ako pred mesiacom na valnom zhromaždení vodárni požiadal predsedu Predstavenstva a predsedu Dozornej rady VVS Richarda Majzu o odpovede na 30 otázok. VVS podľa jeho slov odpovedala čiastočne na niektoré z nich, k väčšine sa nevyjadrila vôbec. Primátor Košíc, ktoré sú najväčším akcionárom spoločnosti, sa pritom opiera na Obchodný zákonník. Hovorí, že spoločnosť odmieta mestu poskytovať informácie, ktoré súvisia s jej hospodárením. „Predstavenstvo je povinné každému akcionárovi poskytnúť na požiadanie na valnom zhromaždení, prípadne do 15 dní po jeho skončení, úplné a pravdivé informácie a vysvetlila, ktoré súvisia s predmetom rokovania valného zhromaždenia,“ uvádza magistrát.



Podľa Polačeka sa vodárne odvolali na to, že právo nahliadať do listín spoločnosti majú len členovia dozornej rady. Súčasné vedenie mesta v nej zastúpenie nemá - viceprimátora Marcela Gibódu do nej dvakrát nezvolili. Košice nemajú svojho člena ani v Predstavenstve VVS. „Chceme vedieť, prečo je košická voda najdrahšia na Slovensku. Z toho dôvodu vyvíjame opodstatnenú zistiť, či tento stav nie je aj dôsledkom neštandardných vzťahov dodávateľov s vedením podniku, ktoré by mali vplyv na cenu vody,“ uviedol.



Hovorí, že odmietaním podávania informácií vzniká mnoho pochybností. „Ak by ich pán riaditeľ (Stanislav Hreha, pozn. TASR) uvoľnil, možno by mnoho vecí, na ktoré sa pýtame, nebolo zrazu opodstatnených. Ide o rôzne prepojenia rodinných príslušníkov, priateľov a známych v tejto obchodnej spoločnosti, ktorá obchoduje s firmami týchto ľudí," povedal s tým, že Košice vlastnia pätinu spoločnosti a spolu so svojimi podnikmi platia VVS za vodné a stočné najviac - a to 2,5 milióna eur ročne. „My jednoducho chceme a budeme vedieť, kam naše peniaze idú a ako sa s nimi nakladá,“ dodal.



Košický primátor od začiatku roka kritizuje VVS za netransparentnosť. Tvrdí, že najvyšší predstavitelia spoločnosti úmyselne blokujú nominácie mesta do štatutárnych orgánov spoločnosti aj z dôvodu avizovanej kontrolnej činnosti v jej hospodárení. Vodárne tieto tvrdenia zásadne odmietli s tým, že rešpektujú rozhodnutia svojich akcionárov, ktorí o členoch hlasujú. VVS predtým avizovala, že transparentnosť chce posilniť zmenou legislatívy. Hreha v júni uviedol, že spoločnosť sa podrobila rôznym preverovaniam tendrov a verejných obstarávaní a za 16 rokov nebolo zo strany štátnych orgánov či európskych inštitúcií zistené žiadne pochybenie a transparentné konanie pri jednotlivých riadiacich procesoch nikdy nenapadol žiadny z viac ako 770 akcionárov VVS.