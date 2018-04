VIDEO: Minister obrany P. Gajdoš ukončil súťaž na nákup 3D radarov

Slovensku sa za tak takmer tri roky nepodarilo nakúpiť 3D radary v medzinárodnom tendri, ktorý sa teraz ministerstvo obrany pod vedením Gajdoša rozhodlo oficiálne ukončiť

Bratislava 12. apríla (TASR) – Minister obrany Peter Gajdoš (SNS) odoslal vo štvrtok do európskeho a slovenského vestníka oznámenie o ukončení medzinárodnej súťaže na nákup takzvaných 3D radarov stredného dosahu, ktorá bola vyhlásená ešte v júni 2015. Oznámil to médiám na pôde ministerstva s tým, že v máji predloží vláde materiál ohľadom nákupu rádiolokátorov na pokrytie celého radarového poľa.







Slovensku sa za tak takmer tri roky nepodarilo nakúpiť 3D radary v medzinárodnom tendri, ktorý sa teraz ministerstvo obrany pod vedením Gajdoša rozhodlo oficiálne ukončiť. "Oznámenie o ukončení bolo zaslané do slovenského a európskeho vestníka a informované budú aj firmy, ktoré sa do uvedenej súťaže zapojili," oznámil minister. "Po zverejnení tejto informácie vo vestníku bude súťaž oficiálne ukončená," doplnil.



Gajdoš v najbližších dňoch predloží vláde návrh ďalšieho postupu. Malo by sa tak stať začiatkom mája. Nákup 3D radarov by mal byť rozšírený aj o radary malého a krátkeho dosahu. Minister chce navrhnúť, aby sa kompletné radarové zabezpečenie obstarávalo formou medzivládneho kontraktu.



"Vzhľadom na to, že sa medzinárodný tender, ktorý bol vyhlásený ešte v roku 2015, za viac ako dva a trištvrte roka nepodarilo ukončiť, navrhnem vláde obstaranie formou vláda - vláda s tým, že na základe operačnej požiadavky Ozbrojených síl SR budú do tejto požiadavky zahrnuté tri typy radarov, a to stredného, malého a krátkeho dosahu," uviedol minister.



V prípade, že vláda postup odobrí, Slovensko osloví výrobcov tejto techniky prostredníctvom vlád. "Po prijatí odpovedí budú ponuky vyhodnotené a vyhrá, samozrejme, najvýhodnejšia ponuka," prisľúbil minister.



Podľa generálneho tajomníka služobného úradu ministerstva obrany Jána Hoľka bolo súťaž nutné ukončiť, lebo nemala efektívny koniec. Nepodarilo sa ukončiť ani jej prvú fázu. V nej mali potenciálni uchádzači preukázať spôsobilosť pôsobiť v utajenom režime. "Do dnešného dňa sme nedostali ani jednu podpísanú zmluvu," vysvetlil.



Rozšírenie nákupu aj o radary malého a krátkeho dosahu bude znamenať zhruba dvojnásobné navýšenie pôvodne predpokladaných nákladov, uviedol národný riaditeľ pre vyzbrojovanie Daniel Zmeko. Armáda sa podľa neho v súčasnosti dostala do situácie, keď už potrebuje obnoviť celé radarové pole.



Náčelník Generálneho štábu OS SR Milan Maxim nekomentoval neúspech medzinárodného tendra. "Nebol som súčasťou toho," ozrejmil. Argumentom na nákup nových 3D radarov v minulosti bolo, že slovenská armáda má v súčasnosti zastarané vojenské radary sovietskej výroby, ktorým sa končí životnosť a pre sankcie voči Rusku ich nie je možné servisovať.



To teraz Hoľko odmietol, sankcie sa podľa neho na túto záležitosť nevzťahujú. Maxim neodpovedal na otázku, či sú radary funkčné. "Nebudem sa k týmto veciam vyjadrovať, lebo to súvisí s bezpečnosťou krajiny. Samozrejme, my zabezpečujeme to, čo nám zákon ukladá. Máme prehľad o vzdušnej situácii a plníme úlohy s tým, čo máme k dispozícii," zdôraznil náčelník generálneho štábu.



Ministerstvo obrany vypísalo súťaž v júni 2015. Predpokladaná hodnota zákazky bola 60 miliónov eur bez DPH. Rezort chcel nakúpiť tri 3D radary stredného dosahu s tým, že dva majú byť dodané do konca roku 2016 a tretí do konca roku 2020. V zmluve by mala byť aj opcia na prípadný štvrtý radar.