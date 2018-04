Minister vnútra T. Drucker už dospel k rozhodnutiu o T. Gašparovi

Ešte predtým, ako bude minister informovať verejnosť, stretnúť sa chce v tejto veci s predsedom vlády Petrom Pellegrinim (Smer-SD).

Bratislava 13. apríla (TASR) - Minister vnútra Tomáš Drucker (nominant Smeru-SD) dospel k rozhodnutiu v otázke budúcnosti policajného prezidenta Tibora Gašpara. O svojom stanovisku bude informovať na tlačovej konferencii, keď mu to dovolí zdravotný stav. TASR o tom informovala hovorkyňa rezortu Andrea Dobiášová.



Ešte predtým, ako bude minister informovať verejnosť, stretnúť sa chce v tejto veci s predsedom vlády Petrom Pellegrinim (Smer-SD). V súvislosti so svojím zdravotným stavom musí zároveň šéf rezortu vnútra absolvovať ďalšie diagnostické vyšetrenie, na základe ktorého určí ošetrujúci lekár ďalší liečebný postup.



Drucker ešte v utorok (10.4.) na tlačovej konferencii uviedol, že osud policajného prezidenta by mal byť jasný vo štvrtok (12.4.) či v piatok. Vtedy plánoval oznámiť, či Gašpara odvolá alebo nie. Na odchod z funkcie ho nevyzval. Gašpar podľa jeho slov bude mať svojho nástupcu, otázka je, kedy. Odvoláva sa na zmenu pravidiel. Policajný prezident nedávno nevylúčil, že sa rozhodne z funkcie odísť sám. Začína sa totiž podľa jeho slov útočiť na všetkých policajtov a na výsledky ich práce.