Smer-SD posiela do vlády J. Ráža ml., R. Rašiho aj Ľ. Laššákovú

Na archívnej snímke Jozef Ráž ml. Foto: TASR Michal Svítok

Bratislava 19. marca (TASR) - Novým ministrom vnútra by sa mal stať Jozef Ráž ml., súčasný generálny tajomník služobného úradu na ministerstve zdravotníctva. Po rokovaní predsedníctva Smeru-SD to oznámil predseda strany Robert Fico.Predsedníctvo tiež podporilo Petra Pellegriniho ako kandidáta na premiéra. Vo funkcii podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu má Pellegriniho nahradiť primátor Košíc Richard Raši. Novou ministerkou kultúry má byť krajská šéfka Smeru-SD v Banskej Bystrici Ľubica Laššáková. Ministrom financií má zostať Peter Kažimír, ktorý sa má zároveň stať vicepremiérom. Ostatné posty Smeru-SD vo vláde majú ostať bez zmien.Pellegrini na margo Laššákovej povedal, že ju pozná dlhé roky ako slušnú a pracovitú dámu, ktorá sa venuje kultúre a médiám. Ocenil aj nomináciu Jozefa Ráža, ktorý je synom speváka skupiny Elán.vysvetlil s tým, že prezidentovi SR Andrejovi Kiskovi môže ešte v pondelok predložiť zodpovednú kandidátnu listinu.Rážovou provu legislatívnou iniciatívou má byť zmena spôsobu voľby policajného prezidenta tak, aby bola účinná ešte v priebehu tohto roka. Pri výbere budúceho prezidenta majú byť nastavené nové kritériá. Či súčasný šéf policajtov Tibor Gašpar dovtedy ostane vo funkcii, je zatiaľ nejasné.Fico však Gašpara označil za absolútneho profíka.deklaroval.Pellegrini uviedol, že v Smere-SD mali veľké množstvo kandidátov na ministra vnútra.povedal.Na otázku, či sa Fico vráti do parlamentu ako radový poslanec, odvetil, že chce byť v parlamente minimálne do doby, kým nová vláda nezíska dôveru.dodal s tým, že v apríli bude pracovný snem Smeru-SD, na ktorom sa bude rokovať o novom štýle riadenia strany.Fico zdôraznil, že Smer-SD, Most-Híd aj SNS sú štandardné strany, ktoré normálne fungujú.