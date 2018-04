Nezamestnaným podieľajúcim sa na obnove hradov pôjde 10 mil. eur

Ľudia bez práce sa budú najviac podieľať na obnove hradov, zámkov a kaštieľov v Banskobystrickom kraji, kde takúto podporu získalo desať objektov.

Zvolen 16. apríla (TASR) - Nezamestnaným, ktorí sa tento rok budú podieľať na obnove slovenských hradov a zámkov, je určených viac ako 10 miliónov eur. Ministerstvo kultúry (MK) SR podľa ministerky Ľubice Laššákovej počíta, že do obnovy kultúrneho dedičstva na 37 kultúrnych pamiatkach sa zapojí 600 nezamestnaných.



Peniaze na zamestnávanie nezamestnaných poskytla z Operačného programu Ľudské zdroje Európska únia. Nezamestnaní by peniaze za svoju prácu na obnove pamiatok mali dostať počas siedmich mesiacov, od 1. mája 2018. Podľa ministerky administratíva spojená so zamestnávaním nezamestnaných bude v koordinácii s Ministerstvom, práce, sociálnych vecí a rodiny SR dovtedy pripravená.



