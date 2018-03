POTVRDENÉ: Novinár Kuciak so snúbenicou boli zavraždení 21. februára

Vyšetrovací tím v súčasnosti preveruje viacero vyšetrovacích verzií, pričom všetkým je dávaná rovnaká vážnosť a preverujú sa s rovnakou pozornosťou, vysvetlil prokurátor.

Pezinok 26. marca (TASR) – Novinár Ján Kuciak a jeho snúbenica Martina Kušnírová boli zavraždení 21. februára 2018 výstrelmi z pištole kalibru 9 mm. Kušnírová bola zasiahnutá spredu jedenkrát do hlavy, Kuciak spredu dvoma výstrelmi do srdca. Informoval o tom prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) z odboru všeobecnej kriminality na pondelkovom brífingu v Pezinku.



Dozorujúci prokurátor, ktorého identitu požiadala ÚŠP nezverejňovať, priblížil na brífingu výsledky mesačnej práce vyšetrovacieho tímu. Predpokladaný čas vraždy bol podľa nehu ustálený v časovom rozpätí päť minút. "Bol zadokumentovaný pohyb pravdepodobného páchateľa a boli zistené ďalšie skutočnosti, ktoré nemôžeme prezentovať," prečítal dopredu pripravené tlačové vyhlásenie.



Okolnosti prípadu podľa prokurátora nasvedčujú, že išlo o vraždu na objednávku. Na mieste činu sa našli dve nábojnice a taktiež nevystrelené náboje. Vyšetrovatelia tiež nezistili žiadne stopy zápasu a s najväčšou pravdepodobnosťou nebolo nič odcudzené.







Vyšetrovací tím v súčasnosti preveruje viacero vyšetrovacích verzií, pričom všetkým je dávaná rovnaká vážnosť a preverujú sa s rovnakou pozornosťou, vysvetlil prokurátor. "Nehnevajte sa, ale tak ďaleko ešte nie sme, aby som mohol jednoznačne povedať, že niektorú z vyšetrovacích verzií opúšťame," odvetil na jednu z novinárskych otázok. Na väčšinu z nich prokurátor odmietol odpovedať s odôvodnením, že zverejnenie informácií by bolo predčasné a mohlo by narušiť vyšetrovanie.



Na otázku, či polícia má k dispozícii identikit možného páchateľa a či ho nezverejní, prokurátor uviedol, že by to bolo predčasné. Bližšie informácie neposkytol ani ohľadom možnej existencie obrazového záznamu, ktorý zachytáva páchateľa. Nevyjadril sa ani k tomu, či vrah mohol strieľať z prerobenej plynovej pištole.



Vo svojom vyhlásení prokurátor potvrdil, že na mieste činu vo Veľkej Mači, kde bola dvojica zavraždená, nevykonal obhliadku ich tiel znalec z Ústavu súdneho lekárstva. Poukázal na to, že žiaden právny predpis nezävazuje takýchto znalcov byť 24 hodín denne a sedem dní v týždni k dispozícii polícii pre takéto účely.



"Je vždy na úvahe vyšetrovateľa a na momentálnych možnostiach, akých lekárov prípadne znalcov na miesto činu prizve, a v ktorom časovom úseku obhliadky," vysvetlil s tým, že pitvu tiel v tomto prípade vykonávali znalci zo znaleckého odboru Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Sekcie súdneho lekárstva a patologickej anatómie.



V reakcii na ďalšie medializované informácie prokurátor ozrejmil, že policajná hliadka prišla v nedeľu 25. februára do rodinného domu, kde žil Kuciak a Kušnírová, preveriť, prečo sa nehlásia príbuzným a cez okno videla na zemi ležať ženské telo. Okamžite privolala hasičov a zdravotnú záchrannú službu, pretože pri zbežnom pohľade zvonka sa javilo, že môže ísť o otravu unikajúcim plynom.



Po vniknutí do domu polícia zistila, že v dome sú dve mŕtve telá so strelnými poraneniami. Na miesto bola privolaná výjazdová skupiny Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trnave, ktorá vykonala zaisťovacie úkony, medzi nimi aj obhliadku.



"Pokiaľ ide o niektoré medializované pochybnosti o postupe vyšetrovateľa, respektíve policajných orgánov pri niektorých úkonoch, prokurátor z titulu svojej funkcie a bez ohľadu na informácie prezentované v médiách si vyžiadal písomné stanovisko od vyšetrovateľa," ozrejmil prokurátor s tým, že v prípade zistenia pochybení budú prijaté opatrenia.







Čo sa týka milióna eur ponúkaného predsedom vlády SR ako odmena za informácie vedúce k vypátraniu páchateľa, prokurátor informoval, že prokuratúra a polícia prijala niekoľko desiatok oznámení od občanov. "Nie všetky boli seriózne, ale všetky sa preverujú s rovnakou pozornosťou," uistil.



Generálna prokuratúra podniká všetky dostupné kroky k čo najrýchlejšiemu uzatvoreniu dohody o vytvorení spoločného vyšetrovacieho tímu s Talianskom, uviedol tiež prokurátor. Bola nadviazaná i spolupráca s Europolom, ktorý bol pribraný do trestného konania ako znalecký ústav na vykonanie niektorých špecifických vyšetrovacích úkonov a poskytuje aj analytickú činnosť pri vyhodnocovaní niektorých dôkazov.



Na základe rozkazu prezidenta Policajného zboru SR bol zriadený vyšetrovací tím, v ktorom je 10 vyšetrovateľov, viac ako 50 pracovníkov operatívy, bola tiež vytvorená analytická skupina pozostávajúca zo šiestich analytikov a skupina zahraničnej spolupráce.



"Ide o jeden z najväčších vyšetrovacích tímov vytvorených za účelom vyšetrenia vraždy za posledné roky," oznámil prokurátor. Doteraz bolo podľa neho vykonaných takmer 200 výsluchov svedkov, okrem toho boli zadovážené ďalšie operatívne informácie s získané prvé výstupy zo zaistených nosičov informácií nájdených na mieste činu.