OLAF začal vyšetrovať údajné zneužívanie fondov EÚ na Slovensku

Brusel 19. apríla (TASR) - Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) so sídlom v Bruseli vo štvrtok oznámil, že začal vyšetrovanie údajného zneužívania fondov Európskej únie na Slovensku, ktoré odhalil slovenský novinár Ján Kuciak. Vo februári ho zavraždili a spolu s ním aj jeho snúbenicu Martinu Kušnírovú. Informovalo o tom internetové vydanie týždenníka Politico.



Kuciak v posledných článkoch, zverejnených posmrtne, písal o údajných prepojeniach medzi talianskou mafiou, slovenskými politikmi a podvodmi súvisiacimi s čerpaním poľnohospodárskych dotácií EÚ na Slovensku. Novinára a jeho snúbenicu zastrelili 21. februára v ich dome v obci Veľká Mača v okrese Galanta.



"Môžeme potvrdiť, že po predbežnom skúmaní dostupných informácií začal teraz OLAF administratívne vyšetrovanie možného zneužívania fondov EÚ v poľnohospodárstve na Slovensku," uviedol vo vyhlásení hovorca úradu.



"Vyšetrovanie súvisí so záležitosťami, ktoré nedávno vyšli najavo vďaka práci investigatívneho novinára Jána Kuciaka," dodal hovorca.



OLAF sa rozhodol začať vyšetrovanie po tom, čo pri predbežnom skúmaní dospel k postačujúcemu podozreniu z porušovania zákonov.



Kuciak pracoval pre slovenský spravodajský portál Aktuality.sk, ktorého spolumajiteľom je nemecká spoločnosť Axel Springer a tá je zároveň spolumajiteľom týždenníka POLITICO Europe so sídlom v Bruseli.