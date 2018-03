VIDEO: P. Pellegrini doručil prezidentovi zoznam členov novej vlády

Teraz sa čaká na postoj Kisku, ktorý na základe svojich právomocí vládu menuje. Vyjadriť sa má v utorok (20.3.).

Bratislava 19. marca (TASR) - Prezident SR Andrej Kiska už má zoznam členov novej vlády Petra Pellegriniho (Smer-SD), ktorý navrhli strany Smer-SD, SNS a Most-Híd. Doručil mu ho dezignovaný premiér, podľa ktorého sa hlava štátu zaujímala najmä o nové mená vo vláde, charakteristiky týchto ľudí a spôsob, akým boli navrhnutí. Teraz sa čaká na postoj Kisku, ktorý na základe svojich právomocí vládu menuje. Vyjadriť sa má v utorok (20.3.).







"Teraz je na prezidentovi, aby postupoval ďalej, tak ako hovorí ústava a zákony. Aby sa v čase, ktorý on uzná za vhodné, k tomuto návrhu vyjadril. Ako osoba poverená zostavením novej vlády majú všetci členovia, ktorých som prezidentovi predložil, moju absolútnu plnú dôveru," vyhlásil Pellegrini.



Dezignovaný premiér predstavil navrhnutých členov novej vlády. Medzi nové mená patrí Jozef Ráž, syn speváka skupiny Elán, ktorý má byť ministrom vnútra. Podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu má zastávať primátor Košíc Richard Raši, novou ministerkou kultúry má byť krajská šéfka Smeru-SD v Banskej Bystrici Ľubica Laššáková a novým ministrom spravodlivosti Gábor Gál, ktorý dosiaľ šéfoval v parlamente poslaneckému klubu Mosta-Híd. Ostatným rezortom majú šéfovať doterajší ministri.



Pellegrini uviedol, že Ráž pochádza z krízového tímu ministra zdravotníctva Tomáša Druckera (nominant Smeru-SD) a mal by byť ministrom-odborníkom a nepolitikom. Laššákovú pozná dlhé roky, rovnako mu je známa aj jej pracovná kariéra. "Pri prebraní poverenia som si dal niekoľko záväzkov, a to aby sa na kľúčové posty, ktoré mali potenciál polarizovať spoločnosť, nominovali ľudia, ktorí budú mať šancu situáciu upokojiť," skonštatoval Pellegrini. S prezidentom sa o možnom novom šéfovi polície nerozprávali.



Hovorca prezidenta Roman Krpelan oznámil, že prezident prevzal návrh na členov novej vlády a v utorok dezignovanému premiérovi a verejnosti oznámi svoj ďalší postup.