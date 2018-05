PREMIÉR VO VIEDNI: SR nesúhlasí s rakúskym zákonom o prídavkoch

Podľa rakúskych štatistík z roku 2016 poberali slovenskí rodičia pracujúci v Rakúsku rodinné prídavky na približne 30.000 detí žijúcich na Slovensku v celkovej sume 63 miliónov eur.

Viedeň 7. mája (TASR) – Slovensko nesúhlasí s rakúskym návrhom zákona, podľa ktorého sa majú rodinné prídavky pre rodičov pracujúcich v Rakúsku prispôsobiť výške životných nákladov v domovských krajinách. „Ak niekto platí rovnakú úroveň sociálnych odvodov a daní v danej krajine, tak by mal poberať z danej krajiny aj rovnaké sociálne výhody,“ uviedol predseda slovenskej vlády Peter Pellegrini (Smer-SD) po stretnutí s rakúskym kancelárom Sebastianom Kurzom v pondelok vo Viedni.



Podľa slovenského premiéra zákon o zmene výšky prídavkov „nemusí byť úplne v súlade s legislatívou EÚ“. Pellegrini však dodal, že rešpektuje postoj rakúskej vlády. Zároveň informoval, že Rakúsko prostredníctvom svojho veľvyslanectva na Slovensku bude v najbližších týždňoch vysvetľovať fungovanie udeľovania prídavkov podľa nového systému. „Sú o ňom rôzne dezinformácie a potrebujeme aj my pre svoje definitívne stanovisko mať viac informácií,“ povedal Pellegrini.



Kurz na tlačovej konferencii odmietol tvrdenia, že rakúsky zákon je diskriminačný. „Ak Slovák pracuje v Rakúsku a jeho deti žijú v Rakúsku, dostane tú istú výšku rodinných prídavkov ako akýkoľvek iný Rakúšan, Dán či Čech,“ vyhlásil Kurz.



Rakúska vláda minulý týždeň schválila návrh zákona, ktorým sa majú rodinné prídavky pre rodičov pracujúcich v Rakúsku prispôsobiť výške životných nákladov v domovských krajinách. Ak zákon odobrí parlament, mal by vstúpiť do platnosti od budúceho roka.



Podľa rakúskych štatistík z roku 2016 poberali slovenskí rodičia pracujúci v Rakúsku rodinné prídavky na približne 30.000 detí žijúcich na Slovensku v celkovej sume 63 miliónov eur. Celkovo Rakúsko platí rodinné prídavky pre 132.000 detí žijúcich v zahraničí.



Rakúske médiá informovali, že v súčasnosti pracuje v Rakúsku okolo 40.000 slovenských zdravotných sestier a opatrovateliek, pričom podľa prieskumov z vlaňajška až 40 percent z nich by zvažovalo zanechať prácu v Rakúsku v prípade zavedenia nižších rodinných prídavkov. Rakúska opozícia varovala, že prípadný odchod slovenských zdravotných sestier a opatrovateliek by mohol mať nepredvídateľné vplyvy na úroveň rakúskej zdravotnej starostlivosti a opatrovateľských služieb.



Návrh zákona minulý týždeň kritizoval aj slovenský minister práce Ján Richter, ktorý ho označil za neprijateľný a informoval, že tému otvorí na najbližšom zasadnutí rady ministrov EÚ.