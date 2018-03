GAŠPAR: Polícia na Zemplíne zadržala sedem osôb

Medzi zadržanými bol 42-ročný Antonio V.

Košice 1. marca (TASR) - Počas štvrtkovej razie v súvislosti s vraždou novinára Jána Kuciaka a jeho priateľky Martiny Kušnírovej zadržala polícia na Zemplíne sedem osôb. Na tlačovom brífingu v Košiciach to povedal policajný prezident Tibor Gašpar.







"Boli vykonané zaisťovacie úkony, a to predovšetkým prehliadky domové, konkrétne sa vykonali doposiaľ k 14.00 h dnešného dňa štyri domové prehliadky, tri prehliadky iných priestorov. Bolo zadržaných tiež k tejto hodine sedem osôb. Čo sa týka osôb, zadržaný bol 42-ročný Antonio V., 45-ročný Sebastiano V., 40-ročný Bruno V., 62-ročný Diego R., 58-ročný Antonio R., 26-ročný Pietro C. a 54-ročný ďalší Pietro C. To znamená, sedem osôb, s ktorými vyšetrovatelia v týchto chvíľach pracujú. Sú zadržaní aj so súhlasom prokurátora ako podozrivé osoby," uviedol Gašpar.







Polícia počas razií zaistila dve krátke guľové strelné zbrane, ktoré sú v legálnej držbe. "Automaticky pôjdu na vyhodnotenie na kriminalisticko-expertízny ústav, kde budú porovnané so všetkými porovnávacími materiálmi, ktoré s vecou súvisia," doplnil policajný prezident s tým, že zaistili i telefónne a iné komunikačné prostriedky, počítače a listinné materiály.



Zároveň dementoval informácie o tom, že polícia nemá vôľu spolupracovať so zahraničím a prijať pomoc. "Nie je to pravda. Ja osobne som mal stretnutie so zástupcami vyšetrovacieho tímu a s pridelencom FBI, ktorý je pre Prahu a Slovensko, už včera. Prešli dve stretnutia s kolegami z talianskych policajných agentúr, ak to tak poviem. Sú tu už štyria experti z Haagu, z Europolu, ktorí spolupracujú s kriminalisticko-expertíznym ústavom pri špecifických forenzných analýzach," povedal Gašpar, podľa ktorého spolupracujú i s Políciou Českej republiky, ktorá im pomohla pri výsluchu novinárky a s jej dovozom na Slovensko.



"Je tu istá špecifická ponuka na expertízu z Veľkej Británie, ktorú tiež v tejto chvíli riešia a realizujú. Americkí kolegovia nám chcú pomôcť napríklad so psychológiou v spôsobe správania páchateľa na mieste činu, majú na to expertov, čiže súčinnosť prebieha," doplnil policajný prezident s tým, že sa zvažuje i vytvorenie medzinárodného vyšetrovacieho tímu.



"Ak sa mám vyjadriť k tomu, či sa začíname zoberať podozreniami na Najvyššom súde, o čom boli v médiách informácie, tak áno, potvrdím, že bolo podané trestné oznámenie zo strany pána novinára v tejto veci, že by to súvis mohlo mať. Vykonávajú sa vyšetrovacie úkony v tomto smere," uviedol Gašpar.



V súvislosti s dvoma osobami, ktoré sa podľa polície v piatok (23.2.) dohadovali, že si majú zobrať zbrane a ísť do obce Veľká Mača, Gašpar uviedol, že pravdepodobne budú môcť túto verziu vylúčiť ako súvisiacu s vraždou novinára a jeho priateľky. "Strelná zbraň, ktorá bola zadržaná a ktorá bola expertizovaná ešte v noci a v priebehu dňa, nie je potvrdená ako zbraň, z ktorej by bolo strieľané na mieste činu. Ani iné úkony, ktoré sa vykonali s týmito osobami, nepotvrdzujú nejakú súvislosť," povedal policajný prezident.



Štvrtkové razie podľa Gašpara súvisia primárne s vraždou novinára Jána Kuciaka a jeho priateľky. "Nevylučujeme, že ak tam budú poznatky inej trestnej činnosti, o ktorej polícia tak či tak nejaké poznatky má, zbiera a dlhodobo na tom pracovala, tak môže dôjsť aj k iným právnym kvalifikáciám a ku vzneseniu obvinenia," dodal.