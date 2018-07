Poslanec Stanislav M. je nevinný, ŠTS ho oslobodil spod obžaloby

Prehľad súdnej kauzy poslanca NR SR Stanislava M.



27. apríla 2017 – Vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) vzniesol obvinenie voči poslancovi Národnej rady SR Stanislavovi M. Poslanec za Ľudovú stranu Naše Slovensko (ĽSNS) bol obvinený za trestné činy extrémizmu, konkrétne za prečiny výroby extrémistických materiálov v jednočinnom súbehu s prečinom hanobenia národa, rasy a presvedčenia. Polícia zaistila dôkazy v kancelárii obvineného poslanca. Zaisťovacie úkony vykonávali za jeho účasti. Obvinený je z trestného činu pre výroky na sociálnej sieti, kde rozlišoval vyznamenaných podľa židovského pôvodu.



9. februára 2018 – Sudca Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) odmietol obžalobu prokurátora na poslanca NR SR Stanislava M. pre závažné procesné chyby. Uznesenie súdu nebolo právoplatné.



21. marca 2018 - Proti tomuto uzneseniu podal sťažnosť prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) na Najvyšší súd (NS) SR. NS SR uznesením zrušil uznesenie ŠTS a vrátil mu vec na opätovné konanie a rozhodnutie.



24. mája 2018 - Na ŠTS v Pezinku sa začalo pojednávanie so Stanislavom M., ktoré bolo naplánované na tri dni. Proces prebiehal za prísnych bezpečnostných opatrení. V prvý deň boli na programe výsluchy poškodených a čítanie výpovedí svedkov. Na pojednávaní boli prítomní viacerí poslaneckí kolegovia a spolustraníci obžalovaného, a tiež samotný predseda ĽSNS Marian Kotleba. Tí neodpovedali na otázky médií, prečo sú zároveň podpísaní na prezenčnej listine v Národnej rade SR.



6. júna 2018 - Poslanec NR SR Stanislav M. (ĽSNS) má občas politicky nekorektný prejav, ale je férový. Na druhej strane prácu s počítačom neovláda, preto je ťažko predstaviteľné, že by na sociálnej sieti napísal nejaký status. Na ŠTS v Pezinku to počas druhého dňa pojednávania uviedol svedok obhajoby a poslanecký kolega Stanislava M. Milan Uhrík (ĽSNS). Skúmaný osobný počítač a mobilný telefón obžalovaného Stanislava M. neobsahujú stopy, ktoré by potvrdzovali, že by bol text vytvorený a zverejnený prostredníctvom tejto poslancovej techniky. Vyhlásil to súdny znalec z odboru IT Roman Fundárek, ktorého vypočutie na ŠTS navrhla poslancova obhajoba. Obhajoba sa znalca pýtala, či je možné, aby na facebookovú stránku Volá Hlas Gemera/ĽSNS mohol pridať status niekto iný a podpísať ho menom poslanca. "Nevyhnutná je znalosť prístupového mena a hesla. Na uverejnenie článku alebo zverejnenie fotografie je potrebná základná zručnosť, nie sú však potrebné špeciálne znalosti či nástroje. Ak hovoríme o Facebooku, prostredie administrácie je dostatočne užívateľsky prívetivé, aby takýto úkon mohol byť zvládnutý aj osobou nie IT zručnou," povedal Fundárek. Potvrdil, že takýto status je možné pridať aj z mobilu a aj z miesta mimo územia SR.



14. júna 2018 – Pojednávanie so Stanislavom M. sa neuskutočnilo. Zrušené bolo z dôvodu práceneschopnosti sudcu.

Pezinok 4. júla (TASR) -Poslanec NR SR Stanislav M. je nevinný, samosudca Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku ho v stredu oslobodil spod obžaloby. Tej čelil za hanlivý status na sociálnej sieti Facebook, ktorý bol podpísaný jeho menom.Podľa sudcu nebolo preukázané, že status napísal poslanec. Prokurátor sa na mieste odvolal, vec sa tak dostane na Najvyšší súd SR. Stanislav M. sa odvolania vzdal.povedal samosudca.Na margo statusu uviedol, že nie je známe, kto ho tam dal, kto ho uverejnil a na koho podnet.konštatoval sudca s tým, že nemal istotu, že Stanislav M. status vytvoril a že by ho uverejnil.dodal.Prokurátor Stanislava M. vinil zo zločinov výroby a rozširovania extrémistických materiálov a prečinu hanobenia národa, rasy a presvedčenia. Žiadal pre neho trest odňatia slobody v dolnej polovici trestnej sadzby s podmienečným odkladom a uloženie probačného dohľadu.reagoval prokurátor, ktorý je presvedčený, že Stanislav M. je ten, kto je autorom aj zabezpečil zverejnenie statusu na internete.Poslanec rozsudok komentovať nechcel, vyjadriť sa chce až potom, ako bude právoplatný.uzavrel.Jeho advokát doplnil, že rozsudok je zákonný.reagoval.Dotknutá stránka, na ktorej sa status objavil, má názov Volá Hlas Gemera/ĽSNS. Svedok obžaloby Rudolf Steigauf, ktorý bol v roku 2017 právoplatne odsúdený na dva roky podmienečne za podnecovanie k obmedzovaniu práv, k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti, ešte pred mesiacom na súde potvrdil, že ju do roku 2013, resp. 2014, spravoval, a to na základe žiadosti obžalovaného Stanislava M.konštatoval.Súd s poslancom Kotlebovej strany sa začal 24. mája. Stanislav M. čelil obžalobe pre status na sociálnej sieti, v ktorom kritizoval udelenie štátnych vyznamenaní prezidentom Andrejom Kiskom pri príležitosti 24. výročia vzniku SR osobám so židovským pôvodom alebo sa hlásiacim k tomuto vierovyznaniu.Podľa obžaloby tým tieto osoby znevážil a dopustil sa ich hanobenia pre ich zdanlivú príslušnosť k rase alebo pre ich náboženské presvedčenie. Trestného činu sa pritom dopustil ako verejný činiteľ.Stanislav M. pred súdom vyhlásil, že sa cíti byť nevinný, využil svoje právo nevypovedať. Obhajcovia deklarovali, že nesúhlasia s obžalobou, popierajú, že by obžalovaný skutok spáchal, a skutok, ktorý sa mu kladie za vinu, nie je podľa nich trestným činom. Pred súdom ho bránia aj tvrdením, že nevie pracovať s počítačom.