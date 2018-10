PREMIÉR: CHCEME BYŤ PRI VŠETKOM, ČO SMERUJE K POSILNENIU EÚ

Správu aktualizujeme.

Bratislava 26. októbra (TASR) - Slovensko chce byť pre Európsku úniu (EÚ) zodpovedným partnerom a chce byť pri všetkých aktivitách, ktoré smerujú k utužovaniu jednoty, sily a sebaobrany Únie. V tomto bude Slovensko vždy na strane Francúzska. Po rokovaní s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom, ktorý je na oficiálnej návšteve Slovenska, o tom uistil predseda vlády SR Peter Pellegrini (Smer-SD). So šéfom Elyzejského paláca hovorili o témach hlbšej integrácie eurozóny, ale aj o kybernetických hrozbách či o projektoch obrany.



E. MACRON: Európa čelí dvom hrozbám, a to rozdeleniu a únave Európa čelí dvom hrozbám, ktorými sú rozdelenie a únava. Po rokovaní s predsedom vlády SR Petrom Pellegrinim (Smer-SD) to povedal francúzsky prezident Emmanuel Macron. Napriek tomu, že mnohí nás presviedčajú, že Európska únia (EÚ) je štruktúrovaná, naša spoločná práca podľa jeho slov ukazuje, že sme schopní tieto rozdelenia prekonať. Na margo únavy zase Macron uviedol, že pre občanov je Európa samozrejmosť, mier tu máme od nepamäti a to je výzva pre tých, ktorí chcú Európu zničiť.