PREMIÉR: Naším základným životným priestorom ostáva EÚ

Bratislava 11. apríla (TASR) - Základným životným priestorom pre Slovenskú republiku ostáva Európska únia. Debata o budúcnosti EÚ je diskusiou o nás samých. Na 18. ročníku Hodnotiacej konferencie zahraničnej a európskej politiky SR za rok 2017 to vyhlásil premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) s tým, že NATO vnímame ako základný pilier našej bezpečnosti, ktorý zvyšuje svoj význam a nemá alternatívu.



Pellegrini zdôraznil, že zahraničná a európska politika sú dôležité súčasti nášho života. "Vláda, ktorá nedávno vznikla, je vládou, ktorá chce pokračovať. A platí to aj pre oblasť zahraničnej politiky," uviedol.



Podľa premiéra zahraničná politika SR vlani odrážala zmeny vo svete. "Ako mladý, dynamický a zodpovedný štát sme sa snažili konať iniciatívne, myslieť strategicky, reagovať pohotovo a komunikovať zrozumiteľne," myslí si.



Za jednu z najvážnejších priorít minulého roka označil nelegálnu migráciu. "Slovensko presadzovalo najmä posilnenie vonkajších hraníc na úkor povinných kvót," pripomenul Pellegrini. Za úspech považuje náš boj proti dvojakej kvalite potravín, ale aj zvolenie slovenského ministra zahraničných vecí Miroslava Lajčáka (nom. Smeru-SD) za predsedu Valného zhromaždenia OSN. "Je to obrovský úspech. Miroslav Lajčák je skvelým reprezentantom Slovenska v zahraničí," odkázal.



Pellegrini si želá, aby rok 2018 bol rokom optimizmu a zdravého rozumu. "Globalizácia, s ktorou sme konfrontovaní, nie je proces, ktorý si niekto vymyslel a riadi ho zo zákulisia. Globalizácia je trend," upozornil. Pellegrini tiež zdôraznil, že Slovensko by malo svoju zahraničnú politiku robiť na štyri svetové strany a ostať verné hodnotám a ideálom, ktoré z nás robia Európanov.