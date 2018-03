Prokurátor V. Špirko podá trestné oznámenie na R. Kaliňáka

Špirko v tejto súvislosti pripomenul, že voči nemu bolo dvakrát vznesené obvinenie, pričom obe sa preukázali ako nezákonné.

Bratislava 8. marca (TASR) - Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) Vasiľ Špirko podá trestné oznámenie na ministra vnútra Roberta Kaliňáka a vysoko postavených policajných funkcionárov. Oznámil to vo štvrtok na brífingu pred ÚŠP v Pezinku.



"Podávam trestné oznámenie na ministra vnútra SR Roberta Kaliňáka a na osoby v postavení prezidenta Policajného zboru, riaditeľa Národnej kriminálnej agentúry, riaditeľa Národnej protikorupčnej jednotky a to pre podozrenie z obzvlášť závažného zločinu sabotáže," povedal Špirko.



Podľa jeho slov mu bola totiž poskytnutá informácia, že bola nariadená jeho diskreditácia ako "diskreditácia prokurátora v súvislosti s vecami, ktoré som v tú dobu dozoroval a to aj vrátane trestnej veci B.A. Haus, bola nariadená konkrétnou osobou, bola nariadená autoritatívne v zmysle vlastného postavenia, v zmysle vlastnej kompetencie, bola adresovaná podriadeným, na splnenie podriadeným. Konkrétnou osobou, ktorá mala nariadiť diskreditáciu prokurátora je minister vnútra SR Robert Kaliňák," vysvetlil Špirko.



Trestné oznámenie podľa jeho slov podá aj preto, aby sa vytvoril priestor na riadne vyšetrenie a preverenie informácie, či skutočne došlo k vydaniu takéhoto nariadenia.



Jeho diskreditácia mohla podľa neho spočívať v tom, že došlo k vzneseniu obvinenia voči prokurátorovi, aby sa predišlo vyšetreniu závažných skutočností, ktoré boli "smerované priamo aj na tohto ministra podozrivého".



Špirko v tejto súvislosti pripomenul, že voči nemu bolo dvakrát vznesené obvinenie, pričom obe sa preukázali ako nezákonné.



Prokurátor Vasiľ Špirko mal v minulosti na starosti dozor aj nad vyšetrovaním prípadu ministra vnútra Roberta Kaliňáka (Smer-SD), ktorý kúpil podiel vo firme B. A. Haus Ladislava Bašternáka.



Policajný prezident Tibor Gašpar odmietol, že by mu dal Kaliňák príkaz na Špirkovu diskreditáciu. "Nedostal som žiadny pokyn na diskreditáciu Vasiľa Špirka," vyhlásil s tým, že vyjadrenia o účelovom diskreditovaní kategoricky odmieta. Uviedol tiež, že nevie nič o zákazkách, o ktorých hovoril Špirko. Tvrdí, že nevidel žiadnu legalizačnú schému.



Gašpar ďalej odmieta, že Špirka opakovane obviňovali účelovo. Podľa neho boli dôvody na vznesenie obvinenia. V súvislosti s tým, že Špirko podáva trestné oznámenie na Kaliňáka aj na Gašpara a ďalších vysoko postavených policajných funkcionárov, policajný prezident uviedol, že "každý občan SR môže podať trestné oznámenie, platí to aj o občanovi Špirkovi". Nevylúčil, že sa bude brániť.



"Po podrobnom oboznámení sa s vyjadrením Vasiľa Špirka a po osobnom stretnutí špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika so Špirkom, bude Úrad špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) v dohľadnej dobe reagovať," uviedla hovorkyňa ÚŠP Jana Tökölyová.