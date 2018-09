Šéf štátnej VšZP Miroslav Kočan sa vzdal funkcie

Ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská (nom. Smeru-SD) prijala rezignáciu Miroslava Kočana, ďakuje mu za odvedenú prácu a za jeho osobný profesionálny prínos k ozdraveniu a stabilizácii VšZP.

Bratislava 28. septembra (TASR) - Generálny riaditeľ štátnej Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) Miroslav Kočan sa v piatok vzdal funkcie. TASR to potvrdila hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva SR Zuzana Eliášová.



"Bez maximálneho osobného nasadenia Miroslava Kočana by dnes VšZP nebola v takej kondícii, v akej je. Za to patrí Miroslavovi Kočanovi jedno obrovské poďakovanie," uviedla Kalavská.