Česká podnikateľka Eva Z. si objednala vraždu manžela

Pezinok 25. júna (TASR) - Špecializovaný trestný súd (ŠTS) v Pezinku uznal v pondelok českú podnikateľku Evu Z. za vinnú z objednania si vraždy svojho manžela v roku 2014 a vymeral jej osemročný nepodmienečný trest odňatia slobody. Ide o tretí verdikt prvostupňového súdu v tejto kauze. Predchádzajúce dva, odsudzujúci aj oslobodzujúci, zrušil Najvyšší súd (NS) SR. Rozsudok nie je právoplatný, obžalovaná sa prostredníctvom svojho obhajcu proti nemu odvolala. Trestný spis tak po tretí raz poputuje na NS SR.



V minulosti podnikateľka s kvetmi si podľa rozsudku senátu pod vedením Ruženy Szabóovej objednala 15. januára 2014 vo svojom rodinnom dome v Chocholnej-Velčiciach u Martina Adamkoviča vraždu manžela, s ktorým mala nezhody. Adamkovič sa však obrátil na políciu, ktorá čin prekazila.



Eva Z. mala svedkovi zabezpečiť strelnú zbraň, vysvetliť, ako vraždu vykonať a jej deň určila na 17. januára 2014. Za odmenu mal muž s kriminálnou minulosťou dostať 50.000 eur. Motívom konania Evy Z. mala byť snaha získať manželovu časť majetku, keď ho súd vyhlási po dvoch rokoch nezvestnosti za mŕtveho. Z toho dôvodu aj mala zničiť jeho pas.



Mladá Češka súd v pondelok opustila pred vynesením rozsudku. Ešte predtým vyhlásila, že je nevinná a vraždu exmanžela si neobjednala. Požiadala o možnosť vypovedať. Podľa jej slov si totiž spomenula, že 15.1.2014 s Adamkovičom nebola, nakoľko celý deň kontrolovala účtovníctvo jednej firmy v Česku. Predtým vypovedala, že za ňou svedok prišiel v tento deň domov odviezť olivovník. Sudcovia zmenenej výpovedi neuverili, predsedníčka senátu ju označila za účelovú.



"Súd vzal do úvahy závažnosť a povahu prípravy, ako aj rodinné pomery obžalovanej a uložil trest odňatia slobody v samej spodnej hranici trestnej sadzby," vysvetlila hovorkyňa ŠTS Katarína Kudjáková. Vysoký trest presahujúci 20 rokov hrozil Eve Z. aj preto, že sa mala úkladná vražda týkať chránenej osoby, ktorou jej vtedajší manžel podľa zákona bol. Poľahčujúcou okolnosťou bolo, naopak, aj to, že má štvorročnú dcéru, ktorá je v jej výlučnej starostlivosti.



Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) žiadal pre Evu Z. desaťročné väzenie. O tom, či sa odvolá, sa podľa jeho slov poradí s nadriadeným. Vinu Evy Z. podľa prokurátora dokazuje nielen výpoveď Adamkoviča, ktorú spochybňuje obhajoba, ale aj celý rad nepriamych dôkazov, ktoré si neodporovali a výpoveď potvrdzujú. Trestnú kauzu natiahlo rozhodnutie NS, ktorý skonštatoval, že polícia nemala urobiť zo svedka Adamkoviča policajného agenta, nakoľko to zákon dovoľuje iba pri trestnej činnosti týkajúcej sa korupcie a terorizmu.



"Doterajšia prax bola taká, že sa postupovalo v každej jednej trestnej veci takýmto spôsobom, až rozhodnutie Najvyššieho súdu to zmenilo," vysvetlil v pondelok na súde prokurátor ÚŠP. Podľa neho práve tento prípad poukázal na akútnu potrebu zmeny trestnej legislatívy. "Pre právnu čistotu je potrebná novela Trestného poriadku. Bolo by vhodné, aby pri ďalšom legislatívnom počine ministerstvo spravodlivosti vo väčšej miere prihliadalo na odborný názor ÚŠP, ktorý ako jediný má skúsenosti s objasňovaním úkladných vrážd," vysvetlil.



ŠTS v auguste 2015 poslal obžalovanú v kauze za mreže na deväť rokov. NS v odvolaní rozsudok zrušil a vec vrátil na ŠTS, ktorý v druhom kole Evu Z. oslobodil. NS však nebol spokojný ani s týmto verdiktom a v apríli tohto roka prikázal vec prerokovať znovu. Uviedol pritom, že má byť využité trestné konanie predtým, než sa zo svedka Adamkoviča stal policajný agent. Už aj v ňom bola totiž podľa názoru NS dostatočne preukázaná vina Evy Z.



S touto argumentáciou v pondelok nesúhlasili obhajcovia mladej Češky. Podľa Dávida Štefanku prokuratúra neuniesla dôkazné bremeno a zo zákonného dokazovania nevyplýva konanie, ktoré sa Eve Z. kladie za vinu. "Moja klientka jednoznačne povedala, že sa od 10. do 21. januára 2014 nestretla s Adamkovičom tvárou tvár. Logicky si tak nemohla objednať vraždu manžela a už vôbec nie 15. januára 2014," vyhlásil počas záverečnej reči obhajca.