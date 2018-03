VIDEO: Najmenej 17 zranených: V Pezinku sa zrazil vlak s lokomotívou

R 610 (Košice 14:07 - Bratislava hl. st. 19:57) ide odklonom cez stanice Leopoldov, Sereď a Galantu do stanice Bratislava hl. st. Dôvod: NU v stanici Pezinok. — ZSSK mimoriadne (@zssk_mimoriadne) March 16, 2018

Výberová chronológia nehôd vlakov v SR

15. decembra 2017 - Na nákladnej železničnej stanici vo Zvolene sa zrazili pri posune nákladný vlak s osobným. Ľahké zranenie utrpelo do desať osôb. Vlaky do seba narazili len pri nevysokej rýchlosti, pričom v osobnom vlaku sa ľudia zranili pádom na zem.



26. apríla 2017 - Osobný vlak spoločnosti RegioJet sa okolo 5.00 h zrazil s dodávkou. Nehoda sa stala na železničnom priecestí v úseku medzi Zlatnou na Ostrove a Zemianskou Oľčou v okrese Komárno, kde pravdepodobne vodič automobilu nedal prednosť prichádzajúcemu vlaku. Stret sa obišiel bez zranení na strane cestujúcich a zamestnancov RegioJetu. Záchranná služba odviezla na ošetrenie vodiča automobilu.



8. novembra 2016 - Na nechránenom železničnom priecestí pred zastávkou Zemianska Oľča došlo krátko po 8.00 h k zrážke osobného vlaku RegioJet s kamiónom. Z celkového počtu 20 cestujúcich utrpelo zranenie sedem osôb. Zranený bol aj šofér nákladného vozidla. Vodič kamióna, 41-ročný muž z Maďarska, prevážal obilie. S kamiónom vychádzal z obce na cestu I/63. Na železničnom priecestí sa zrazil s prechádzajúcim vlakom RegioJet.



16. septembra 2016 - K nehode vlaku REX 774 (Komárno - Bratislava) spoločnosti RegioJet, ktorý sa na priecestí vo Veľkom Mederi zrazil s kamiónom, došlo približne o 7.15 h. Vlaková súprava, v ktorej sa malo viesť 35 ľudí, sa okrem posledného vozňa pri nehode vykoľajila, zranilo sa celkovo 15 ľudí. Rušňovodič podľahol (7.10.) v nemocnici následkom vážnych zranení. Pri zrážke sa zranilo 37 ľudí.



26. októbra 2012 - O 15.24 h na trati Bratislava Vinohrady - Bratislava Hlavná stanica na 2. traťovej koľaji vlak Os 2018 narazil zozadu do vlaku Os 4618. Rušeň osobného vlaku 2018 sa následne vykoľajil. V dôsledku zrážky vlakov bolo zranených 23 osôb. Najhoršie bol na tom rušňovodič.



13. októbra 2010 - Na železničnej stanici v Žiline narazil posunujúci rušeň do súpravy rýchlika odchádzajúceho do Čadce a Krakowa. Na rýchliku sa vykoľajilo hnacie vozidlo a tri vozne. Ľahko sa zranila vlakvedúca a sprievodkyňa.



1. apríla 2010 - Na železničnej stanici v Spišskej Novej Vsi sa zrazili dva vlaky. Nehoda si vyžiadala tri ľudské životy. Vo vagóne bolo desať ľudí zranených, z toho jeden ťažko. V elektrickom rušni, ktorý narazil do osobného vlaku, boli štyria ľudia, z toho jeden bol inštruktor, ktorý zaúčal nového rušňovodiča. Jediný, ktorý zo štvorice prežil, je práve mladík, ktorý sa pripravoval na nové povolanie. K nehode došlo krátko po 11.30 h, keď do stojaceho osobného vlaku narazil zozadu elektrický rušeň Železničnej spoločnosti CARGO Slovakia. Pri náraze sa jednou osou vykoľajil jeden vagón osobného vlaku.



17. apríla 2008 - Do stojaceho medzinárodného rýchlika EuroCity, ktorý smeroval do Prahy, narazil na Hlavnej stanici v Bratislave zozadu rušeň s troma osobnými vozňami. Pri nehode, ktorá sa stala zhruba o 16.20 hod., sa ľahko zranilo 11 ľudí.

Bratislava 16. marca (TASR) - Počet zranených pri piatkovej nehode vlakov v Pezinku stúpol na 17. TASR to potvrdila hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR Alena Krčová. Traja ľudia sa podľa jej slov zranili ťažko a 11 ľahšie. priblížila Krčová. Záchranári na mieste stále zasahujú. Takmer 40 hasičov momentálne zasahuje pri zrážke osobného vlaku s rušňom medzi železničnými stanicami Pezinok a Pezinok zastávka, uviedla hovorkyňa Prezídia Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) Zuzana Farkasová. Pri zrážke sa podľa nej osobný vlak vykoľajil. Zasahujú profesionáli z Pezinka, Senca, Hálkovej a Radlinského a dobrovoľní hasiči zo Svätého Jura, Pezinka, Budmeríc a Ružinova. Na miesto bol vyslaný evakuačný autobus HaZZ. Podľa informácie hasičov narazila súprava osobného vlaku zo zadu do stojaceho rušňa. informoval službukonajúci dôstojník Krajského riaditeľstva HaZZ. opísal pre TASR aktuálnu situáciu očitý svedok. Doprava v stanici Pezinok je prerušená od 18.30 h. Dôvodom je zrážka osobného vlaku s vlakom iného dopravcu, informuje na Twitteri Železničná spoločnosť Slovensko. Podľa hovorkyne spoločnosti Martiny Pavlikovej sa zrazil ich osobný vlak s rušňovlakom spoločnosti Lokorail.