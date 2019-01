PRIESKUM: VOĽBY BY V JANUÁRI VYHRAL SMER-SD PRED SaS A SME RODINA

Správu aktualizujme.

Bratislava 25. januára (TASR) - Ak by sa parlamentné voľby konali v januári, vyhral by ich opäť Smer-SD so ziskom 22,5 percenta hlasov.



Druhé miesto by obsadila SaS so ziskom 12,3 percenta a tretie by skončilo hnutie Sme rodina, ktorému by dalo hlas 10,4 percenta opýtaných. Vyplýva to z prieskumu verejnej mienky, ktorý na vzorke 1013 respondentov uskutočnila agentúra Focus v dňoch 16. - 23. januára.