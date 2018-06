PRIESKUM: Voľby by v júni vyhral Smer-SD, pred SaS a OĽaNO

Podľa výsledkov prieskumu agentúry Focus by sa do parlamentu dostalo spolu osem strán.

Bratislava 13. júna (TASR) - Ak by sa parlamentné voľby konali začiatkom júna, vyhral by ich opäť Smer-SD so ziskom 21,7 percenta hlasov. V Národnej rady SR by tak obsadil 39 kresiel. Druhá by skončila SaS, ktorej by volebný výsledok 12,4 percenta priniesol 22 mandátov, a tretie hnutie OĽaNO-NOVA s 18 stoličkami za desať percent hlasov.



Vyplýva to z prieskumu verejnej mienky, ktorý robila v dňoch 4. - 11. júna na vzorke 1015 respondentov agentúra Focus. Podľa výsledkov by sa do parlamentu dostalo spolu osem strán.



Štvrtá by skončila SNS, ktorej by dalo hlas 9,8 percenta opýtaných, čo by znamenalo 18 poslaneckých mandátov. Nasleduje Kotleba - ĽSNS s 9,7 percentami hlasov a 17 kreslami. Hnutie Sme rodina - Boris Kollár som ziskom 8,1 percenta by dostalo 14 stoličiek a KDH, ktoré by volilo 6,7 percenta opýtaných, by malo 12 mandátov. Poslednou stranou, ktorá by sa dostala do parlamentu, by bol Most-Híd. Hlas by im odovzdalo 5,6 percenta ľudí, čo by znamenalo zisk desiatich mandátov.



Pred bránami parlamentu by opäť zostala SMK-MKP, ktorú by podľa prieskumu volili štyri percentá opýtaných. O niečo menej, 3,9 percenta respondentov, by volilo Progresívne Slovensko a 2,9 percenta opýtaných SPOLU - Občianska demokracia. Nad hranicou jedného percenta podpory by bolo KSS s 1,6 percentami a SZS s 1,3 percentami. Ostatné strany by nezískali ani percento hlasov.



Agentúra pri prieskume postupovala tak, že respondentom predložila zoznam s názvami politických strán, hnutí a ich skratkami, kde si mohli vybrať aj možnosť "iná strana". Ľudí sa pýtali, ktorej strane alebo hnutiu by dali svoj hlas. Z prieskumu tiež vyplynulo, že voliť by nešlo 16,8 percenta opýtaných, nevedelo odpovedať 14,4 percenta a ostatných 68,8 percenta respondentov rozdelilo stranám spomínané preferencie.