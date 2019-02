Brusel hrozí SR súdom v troch prípadoch nerešpektovania legislatívy EÚ

V troch prípadoch zo štyroch Slovensku hrozí žaloba na Súdnom dvore EÚ, ak sa nepostará o nápravu kritizovanej situácie.

Brusel 5. februára (TASR) - Štyrom právnym konaniam zo strany Európskej komisie (EK) musí venovať pozornosť vláda Slovenskej republiky po poslednom, januárovom zverejnení právnych konaní (24.1).



Komisia každý mesiac podniká právne kroky proti členským štátom, ktoré si nesplnili povinnosti podľa práva EÚ. V troch prípadoch zo štyroch Slovensku hrozí žaloba na Súdnom dvore EÚ, ak sa nepostará o nápravu kritizovanej situácie.



V oblasti životného prostredia zaslala Európska komisia odôvodnené stanovisko Slovensku, pretože nezabezpečuje náležitú ochranu prírody, čo spôsobuje výrazný pokles počtu vtáctva. Ide o nerešpektovanie smerníc EÚ o biotopoch a o vtákoch, kde slovenská strana zlyháva v oblasti právnych predpisov pri schvaľovaní plánov obhospodarovania lesov a pri ťažbe dreva v chránených územiach (patriacich do sústavy Natura 2000).



Exekutíva EÚ upozornila, že slovenské plány lesného hospodárstva a ich zmeny, ako aj asanačná ťažba - aby sa zabránilo zamoreniu škodcami - by sa mali posudzovať z hľadiska ich účinkov, avšak takéto ustanovenia v slovenských právnych predpisoch chýbajú.



Komisia skonštatovala, že SR správne netransponovala povinnosť vyplývajúcu zo smernice o biotopoch, pričom jedným z nepriaznivých dôsledkov je napríklad pokles populácie tetrova hlucháňa (Tetrao urogallus), ktorý je najväčším vtákom z čeľade bažantovitých na svete.



Slovensko podľa Európskej komisie neprijalo dostatočné osobitné ochranné opatrenia pre tetrova hlucháňa, ako sa to požaduje v smernici o vtákoch, ani plány riadenia pre príslušné osobitné chránené územia. SR má dva mesiace na to, aby situáciu napravila, ináč môže EK postúpiť prípad prípadu Súdnemu dvoru EÚ.



V oblasti životného prostredia Slovensko spolu s ďalšími ôsmimi krajinami EÚ dostalo od eurokomisie výzvu, aby zintenzívnilo vykonávanie nariadenia EÚ o inváznych nepôvodných druhoch. Dotknuté štáty dostali formálne výzvy a majú dva mesiace na odpoveď. V opačnom prípade môže EK rozhodnúť o zaslaní odôvodneného stanoviska.



Aj v oblasti vnútorného trhu, priemyslu a podnikania mala EK v januári výhrady voči Slovensku, kde upozornila na dodržiavanie spravodlivej hospodárskej súťaže a transparentnosti. Zaslala odôvodnené stanovisko týkajúce sa priameho zadania zákazky na poskytovanie softvérových služieb, ktoré umožňujú uskutočňovanie verejného obstarávania on-line prostredníctvom "elektronického trhu".



Brusel má výhrady, že Slovensko zadalo priamo, bez súťažného a transparentného postupu zmluvu tomu istému prevádzkovateľovi, ktorý už poskytuje iné softvérové služby, čím boli porušené pravidlá EÚ v oblasti verejného obstarávania. Slovensko má dva mesiace na to, aby reagovalo na tvrdenia Komisie. V opačnom prípade môže byť vec postúpená na Súdny dvor EÚ.



Posledný prípad je z oblasti spravodlivosti, kde Slovensko bolo zaradené do skupiny desiatich krajín Únie, ktoré podľa EK nedostatočne transponovali právne predpisy EÚ v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovania terorizmu. Aj v tomto prípade má Slovensko dva mesiace na to, aby situáciu napravilo. V opačnom prípade môže Komisia rozhodnúť o postúpení prípadu Súdnemu dvoru EÚ.



Spravodajca TASR Jaromír Novak