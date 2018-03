Nový slovenský premiér v Bruseli opísal vyšetrovanie vraždy J. Kuciaka

Prečítajte si tiež:

Brusel 22. marca (TASR) - Vyšetrovanie vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej je zložitý prípad, nová vláda však urobí všetko pre jeho objasnenie. Uviedol to novovymenovaný premiér SR Peter Pellegrini (Smer-SD) po príchode na svoj prvý summit EÚ v Bruseli.Na otázku zahraničných novinárov, ako pokračuje vyšetrovanie dvojnásobnej vraždy, Pellegrini priznal, že podrobnosti z vyšetrovania zatiaľ nevie povedať.opísal situáciu premiér.Dodal, že slovenskí vyšetrovatelia na prípade spolupracujú s medzinárodnými organizáciami, s talianskou políciou a s ďalšími partnermi, pričomuviedol.Jednotný digitálny trh je jednou z dôležitých tém na jarnom summite Európskej rady v Bruseli. Mala by tu byť otvorená aj otázka možného zneužívania citlivých dát o ľuďoch v internetovom priestore. Informoval o tom premiér SR Peter Pellegrini (Smer-SD).Jednotný trh s dôrazom na digitálny priestor je podľa neho zaujímavou témou. Patrí sem aj "zdaňovanie globálnych firiem, ktoré dnes produkujú značné množstvo svojich výnosov a ziskov na pôde EÚ, ale minimálne z nich odvádzajú aj dane na pôde EÚ," pripomenul s tým, že o tom bude vážna diskusia. Dodal, že by sa mali zaoberať aj konkrétnymi návrhmi.Francúzsky prezident Emmanuel Macron by mal podľa slovenského premiéra otvoriť tiež otázku možného zneužívania citlivých dát o občanoch, ktoré sa zhromažďujú v digitálnom priestore. "Súkromné firmy začínajú disponovať veľmi vážnymi informáciami o ľuďoch, o ich správaní, preferenciách, názoroch a pohybe. My sa musíme vážne začať zaoberať tým, ako zabránime tomu, aby tieto súkromné spoločnosti tieto dáta nezneužili spôsobom, ktorý je protizákonný," upozornil.Pellegrini sa vo štvrtok zúčastňuje na plenárnej schôdzi v Bruseli, potom sa však bude musieť vrátiť na Slovensko, na rokovanie Národnej rady SR. Pellegrini požiada, aby Slovensko v piatok (23. 3.) zastupoval český premiér Andrej Babiš a v prípade, ak sa budú rokovania týkať euroskupiny, zastupovať by nás mohlo podľa jeho slov Rakúsko.