Budúci minister vnútra by podľa Bugára nemusel vzísť z členov Smeru-SD

Strana Roberta Fica musí vymeniť minimálne troch členov vlády, hovorí sa ale o obmenách až na šiestich postoch.

Bratislava 19. marca (TASR) - Budúci minister vnútra by nemusel vzísť z členov Smeru-SD. Hovoril o tom predseda Mosta-Híd Béla Bugár po predsedníctve strany a stretnutí s dezignovaným premiérom Petrom Pellegrinim (Smer-SD).



"Hovorili sme aj o tom, že budúci minister by nebol ani z portfólia členov Smeru, to znamená, môže byť aj nezávislý. Ale o tom ešte nechceme hovoriť," uviedol na tlačovej konferencii Bugár. Nepovedal, či by mal vo funkcii pokračovať policajný prezident Tibor Gašpar. "Je to záležitosť budúceho ministra vnútra. Mám na to jednoznačný názor, ale chcem počuť aj názor budúceho ministra," doplnil Bugár.



Podľa odchádzajúceho ministra vnútra Roberta Kaliňáka (Smer-SD) by policajný prezident Tibor Gašpar mal jednoznačne ostať vo svojej funkcii. Povedal to pred rokovaním predsedníctva Smeru-SD, ktoré rozhodne o nomináciách do vlády.



Strana Roberta Fica musí vymeniť minimálne troch členov vlády, hovorí sa ale o obmenách až na šiestich postoch. Nutné je obsadiť posty ministra vnútra, kultúry aj post vicepremiéra pre investície. Hovorí sa však aj o odchode ministra práce Jána Richtera či presune ministra hospodárstva Petra Žigu na iný rezort.



Dezignovaný premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) cez víkend povedal, že nový minister vnútra, ktorý nastúpi po Robertovi Kaliňákovi (Smer-SD), by mal byť v rezorte už zorientovaný. Zároveň preferuje niekoho, kto nie je dlhoročný straník. S nomináciami by chcel ísť Pellegrini za prezidentom Andrejom Kiskom popoludní alebo v utorok (20.3.) ráno. Už v stredu (21.3.) by mohol parlament rokovať o dôvere novej vláde.