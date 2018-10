Budúci týždeň Slovákov poteší babie leto

Zrážky sa takmer vôbec nevyskytnú a bude pomerne teplo.

Bratislava 5. októbra (TASR) – Budúci týždeň od 8. októbra do 14. októbra bude na Slovensku babie leto a na juhu krajiny v popoludňajších hodinách by mala teplota dosiahnuť až 23 stupňov Celzia. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojom profile na sociálnej sieti.



"Premenlivé počasie sa v našej oblasti končí. Aj keď v nedeľu 7. októbra očakávame, že do strednej Európy postúpi od západu nevýrazný studený front, prakticky celý budúci týždeň bude u nás prevládať ustálené a pomerne teplé počasie," uviedli meteorológovia. Zároveň podľa SHMÚ model ECMWF očakáva, že budúci týždeň bude u nás približne o 3 až 5 stupňov Celzia teplejší ako hodnota dlhodobého normálu na daný dátum.



Meteorológovia očakávajú, že počas budúceho týždňa bude u nás väčšinou jasno až polojasno, nad ránom a dopoludnia v nižších polohách miestami hmla alebo nízka oblačnosť, ktorá sa len výnimočne udrží po celý deň. Zrážky sa takmer vôbec nevyskytnú a bude pomerne teplo.



"Nočná teplota bude klesať väčšinou na 9 až 4 stupne Celzia, na juhozápade miestami na hodnoty okolo 11 stupňov Celzia. Naopak, v dolinách a kotlinách môžu byť nad ránom výnimočne okolo 2 stupne Celzia," priblížil SHMÚ s tým, že denná teplota vystúpi na 16 až 23 stupňov Celzia, len pri dlhšie trvajúcej hmle alebo nízkej oblačnosti bude popoludní o niečo chladnejšie.



"Napriek tomu, že stred tlakovej výše sa budúci týždeň nebude nachádzať nad strednou a juhovýchodnou Európou a niektoré dni budú prechodne na menšej časti územia aj mierne veterné, možno očakávané počasie označiť ako počasie babieho leta," dodal SHMÚ.