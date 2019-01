Budúci týždeň sa stretne Medzirezortná skupina pre brexit

Britský parlament má v utorok (15.1.) hlasovať o prijatí dohody, ktorú vyrokovala premiérka Theresa Mayová s ostatnými lídrami EÚ.

Bratislava 14. januára (TASR) - Medzirezortná koordinačná skupina pre brexit by sa mala stretnúť budúci pondelok (21.1.) a zaoberať sa pripravenosťou Slovenska na odchod Spojeného kráľovstva z EÚ. V pondelok ju zvolal premiér Peter Pellegrini (Smer-SD). Informoval o tom Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR.



"Nezávisle od toho, ako dopadne zajtrajšie hlasovanie vo Veľkej Británii, sa ako premiér dlhodobo aktívne zaujímam o to, ako je Slovensko pripravené reagovať na oba scenáre brexitu a osobne dohliadam na prípravu vládnych opatrení s cieľom minimalizovať negatívne dopady brexitu na slovenskú ekonomiku a na slovenských občanov žijúcich vo Veľkej Británii," povedal v tejto súvislosti premiér.



Britský parlament má v utorok (15.1.) hlasovať o prijatí dohody, ktorú vyrokovala premiérka Theresa Mayová s ostatnými lídrami EÚ. Ak ju zákonodarcovia neprijmú a nestihnú ju ratifikovať ešte pred 29. marcom, Britániu čaká neriadený odchod z EÚ, takzvaný tvrdý brexit.



Predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker a predseda Európskej rady Donald Tusk v tejto súvislosti v pondelok Mayovej zaslali spoločný list, ktorý má premiérke pomôcť poslancov presvedčiť. Obsahuje záruky ohľadom najspornejšej časti dohody - takzvanej írskej poistky zameranej na udržanie režimu otvorenej hranice medzi Severným Írskom a Írskom. Predstavitelia Únie ubezpečili, že poistka je zamýšľaná ako dočasné opatrenie, ktoré sa má uplatňovať iba dovtedy, kým to bude nevyhnutne potrebné.