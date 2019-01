Bugár nepovedal, či Most-Híd podporí R. Fica vo voľbe kandidátov na ÚS

Bugár si chce pri voľbe kandidátov ústavných sudcov počkať na verejné vypočutie, ktoré sa začne 23. januára.

Bratislava 14. januára (TASR) - Predseda Mosta-Híd Béla Bugár nepovedal, či Most-Híd podporí expremiéra a šéfa Smeru-SD Roberta Fica vo voľbe kandidátov na ústavných sudcov. Neprezradil ani to, či by Fica ako prípadný prezident SR vymenoval za ústavného sudcu. "To je ešte ďaleko," uviedol Bugár na tlačovej konferencii, na ktorej oznámil odovzdanie podpisov pre prezidentskú kandidatúru.



Bugár si chce pri voľbe kandidátov ústavných sudcov počkať na verejné vypočutie, ktoré sa začne 23. januára. "Pred schôdzou, ako vždy, budeme mať poslanecký klub (28.1.), kde sa rozhodneme, ktorých 18 kandidátov podporíme," uviedol Bugár na tlačovej konferencii, na ktorej oznámil odovzdanie podpisov pre prezidentskú kandidatúru.



Bugár zdôrazňuje potrebu zvoliť v parlamente 18 kandidátov a ponúknuť ich prezidentovi SR, ktorý z nich má vybrať deväť nových ústavných sudcov.



Voľba 18 kandidátov na sudcov sa uskutoční na schôdzi NR SR so začiatkom 29. januára. Následne budúcich sudcov ústavného súdu vymenuje do funkcie spomedzi navrhnutých kandidátov prezident SR. Deviatim vymenovaným ústavným sudcom začne plynúť 12-ročné funkčné obdobie dňom zloženia sľubu ústavného sudcu.