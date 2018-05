Bugár: Vládna koalícia nebude mať spoločného kandidáta na prezidenta

Na poslednej republikovej rade podľa jeho slov strana povedala, že bude mať vlastného kandidáta.

Bratislava 20. mája (TASR) – Súčasná vládna koalícia nebude mať spoločného kandidáta na prezidenta. Myslí si to predseda koaličného Mosta-Híd Béla Bugár. V nedeľnej diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12 povedal, že jeho strana bude mať vlastného kandidáta, o ktorom rozhodnú stranícke orgány v júni.



"Ja si myslím, že vládna koalícia nebude mať spoločného kandidáta," vyhlásil Bugár. Na poslednej republikovej rade podľa jeho slov strana povedala, že bude mať vlastného kandidáta, napriek tomu, že ešte nebolo známe rozhodnutie prezidenta Andreja Kisku o ďalšej kandidatúre. "V hre sú aj u nás viacerí," povedal predseda Mosta-Híd, podľa ktorého strana prijme rozhodnutie 9. júna na sneme.



"Je taký tlak, aby aj predseda strany bol v zozname kandidátov," pripustil s tým, že na jednej strane by to bola možnosť zužitkovať 28-ročné skúsenosti z politiky. "Na druhej strane treba vedieť, že prezident musí vždy prijímať kompromisy, ktoré krajine pomôžu ísť dopredu," dodal Bugár. Podľa jeho slov sám, zatiaľ neúspešne, prehovára kolegu, ktorý má skúsenosti z politiky.



K rozhodnutiu prezidenta Kisku nekandidovať v ďalších prezidentských voľbách Bugár uviedol, že zatiaľ nevie, akým smerom sa súčasný prezident vyberie. V prípade, žeby chcel stáť na čele politickej strany, mal by na rodinu podľa Bugára ešte menej času, pričom rodinné zázemie uviedol Kiska ako jeden z dôvodov svojho rozhodnutia.



"Každý človek, ktorý má úprimnú snahu zlepšiť Slovensko, je v politike vítaný, takých ľudí je tu ako šafranu. A to rozhodnutie nekandidovať ľudsky chápem a rešpektujem, uvidíme, akou formu sa bude chcieť zapojiť do politického života," komentovala rozhodnutie Kisku predsedníčka poslaneckého klubu OĽaNO Veronika Remišová, ktorá nad vlastnou kandidatúrou nerozmýšľa, lebo pre Slovensko sú dôležité iné priority.



"Som presvedčená, že ideálom by bol jeden spoločný kandidát, ktorého by podporila celá opozícia," povedala na margo ďalších prezidentských volieb. Podľa poslankyne nie je šťastný spôsob ešte pred spoločnou dohodu hovoriť konkrétne mená. "My máme v súčasnosti nejakých kandidátov a keď to bude aktuálne, naše rozhodnutie oznámime," dodala.